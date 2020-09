ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 30. September 2020

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 40/20 Donnerstag, 01.10. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.05 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien/Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 5.45Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.20 ZDF.reportage Deutschland XXL Frankfurt - Flughafen der Superlative Deutschland 2018 6.50 Der Vietnamkrieg Der Kalte Krieg Deutschland 2013 7.35 Der Vietnamkrieg Im Bombenhagel Deutschland 2013 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Der Vietnamkrieg Kampf ohne Fronten Deutschland 2013 9.05 Der Vietnamkrieg Der Wendepunkt Deutschland 2013 9.55 Der Vietnamkrieg Der Fall My Lai Deutschland 2013 10.40 Der Vietnamkrieg Das Trauma Deutschland 2013 11.25 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017 12.10 ZDF-History Die UNESCO - Macht und Ohnmacht Deutschland 2020 12.40 Poker um die Deutsche Einheit Wurde Russland in der NATO-Frage getäuscht? Deutschland 2015 13.25 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016 14.10 Am Todesstreifen: DDR-Grenzer erzählen Deutschland 2020 14.55 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 15.40 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit Deutschland 2018 22.40 Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau Deutschland 2019 23.25 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 0.10 Deutschland '90 - Countdown zur Einheit Deutschland 2020 0.55 heute journal 1.25 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen Japan 2018 2.10 Liebe und Sex in Japan - Flucht vor der Einsamkeit Frankreich 2016 2.55 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 3.35 Liebe und Sex in Indien Frankreich 2018 4.35 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie USA 2019

