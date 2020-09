ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 28. September 2020

Mainz (ots)

Woche 40/20 Dienstag, 29.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Any One of Us USA 2019 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017 9.10 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Deutschland 2020 9.55 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 10.40 Volk auf Droge Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co. Deutschland 2019 11.25 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 12.10 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 12.55 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017 13.40 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020 14.25 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 15.10 Trumps schmutziger Deal Der Präsident und die Ukraine-Affäre Frankreich 2020 16.10 Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 16.55 Das gespaltene Amerika Trump: America first! USA 2020 18.40 ZDF.reportage Wutsache: Abstiegsangst Deutschland 2020 (weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016 22.25 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch Deutschland 2020 23.10 Bordell Deutschland Milliardengeschäft Prostitution Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.10 Das gespaltene Amerika Obama: Yes, we can! USA 2020 2.55 Das gespaltene Amerika Trump: America first! USA 2020 4.40 Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger Ailes USA 2019

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell