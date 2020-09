ZDFinfo

Woche 40/20 Samstag, 26.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Verlorenes Wissen Sonnenpillen und der Superbeton der Antike Deutschland 2019 22.25 Terra X Verlorenes Wissen Glastränen und die Heilsalben des Mittelalters Deutschland 2019 23.10 Friedrich II. - Der Staufer Ewiger Kampf mit dem Papst Deutschland 2019 23.50 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht Deutschland 2019 0.35 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 1.20 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 2.05 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 2.50 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 3.40 Terra X Eine kurze Geschichte über ... Das Mittelalter Deutschland 2020 4.25 Terra X Eine kurze Geschichte über ... Die Hexenverfolgung Deutschland 2020 Woche 40/20 Sonntag, 27.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Friedrich II. - Der Staufer Ewiger Kampf mit dem Papst Deutschland 2019 6.25 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die Macht Deutschland 2019 7.10 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015 7.55 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 8.40 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 9.25 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 9.55 Terra X Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen Erde Deutschland 2020 10.40 Terra X Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen Luft Deutschland 2020 11.25 Terra X Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen Wasser Deutschland 2020 12.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 12.55 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 13.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 14.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 15.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 15.55 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 16.40 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 17.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 18.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 18.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Anthropozän - Das Zeitalter des Menschen Wasser Deutschland 2020 22.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 23.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 23.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 0.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 1.20 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 2.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 2.45 Deep Time History Die Anfänge der Menschheit Deutschland 2019 3.30 Deep Time History Die Zeit der Entdeckungen Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 40/20 Montag, 28.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des Wirtschaftsbooms Frankreich 2019 10.35 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik Deutschland 2017 11.20 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 2019 (weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.35 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und Polyamorie USA 2019 16.20 Liebe und Sex in Japan - Flucht vor der Einsamkeit Frankreich 2016 17.05 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 (weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Planeten Mars Großbritannien 2019 22.25 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 23.10 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 23.55 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 0.40 heute journal 1.05 Genial konstruiert Mega-Bauten Großbritannien 2018 1.50 Genial konstruiert Alpine Technik Großbritannien 2018 2.35 Genial konstruiert Superflieger Großbritannien 2018 3.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 4.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 4.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower Großbritannien 2017 Woche 40/20 Dienstag, 29.09. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 7.00 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz Deutschland 2018 7.45 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017 9.15 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Deutschland 2020 10.00 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 10.45 Volk auf Droge Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co. Deutschland 2019 11.30 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 12.15 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 13.00 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017 "Fahrenheit 11/9 von Michael Moore" um 13.15 Uhr entfällt 13.45 ZDF-History Die großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschten Deutschland 2020 14.30 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 15.15 Trumps schmutziger Deal Der Präsident und die Ukraine-Affäre Frankreich 2020 "Das gespaltene Amerika: Obama: Yes, we can!" entfällt 16.15 Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 (weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen)

