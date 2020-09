ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 22. September 2020

Mainz (ots)

Woche 39/20 Mittwoch, 23.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Deutschland 2020 6.25 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017 6.55 Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US-Justiz? USA 2019 7.40 Tödliches Trinkwasser - Skandal in Michigan USA 2019 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Tödlicher Funke - Flammenhölle in Kalifornien USA 2019 9.10 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 (weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.05 Künstliche Intelligenz - Wettlauf der Großmächte USA 2019 13.50 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016 14.35 Firmen am Abgrund Japan Airlines - In Turbulenzen USA 2019 (weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.35 Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger Ailes USA 2019 (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.55 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 (weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.30 Unter Gangstern Gangs in El Salvador Spanien 2019 Woche 39/20 Donnerstag, 24.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 6.00 Cosa Nostra Angriff auf Amerika Frankreich 2019 6.45 Cosa Nostra Der Mafia-Krieg USA/Italien 2019 7.30 WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa Mit dem WISO-Truck auf dem Balkan Deutschland 2019 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 WISO-Dokumentation Mit 500 PS durch Europa Mit dem WISO-Truck in Spanien Deutschland 2019 9.00 Diesel im Blut Trucker zwischen Abschlepphof und Rennpiste Deutschland 2016 9.45 ZDF.reportage Illegale Autorennen Mit Tempo 100 durch die Stadt Deutschland 2017 10.15 Albtraum Straße Abgelenkt, aufgefahren, abgezockt Deutschland 2020 11.00 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier Deutschland 2015 11.45 Tödliche Rennen Staat gegen Raser Deutschland 2020 12.30 ZDF.reportage Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012 22.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 0.35 heute journal 1.05 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 1.45 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 2.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? Deutschland 2018 3.15 Geniale Rivalen Atombombe - Oppenheimer gegen Heisenberg USA 2016 4.00 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell