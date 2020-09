ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 17. September 2020

Mainz (ots)

Woche 39/20 Samstag, 19.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Leben mit der Schuld: Der Fall Lolita Brieger Deutschland 2018 5.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van Bergen Deutschland 2019 6.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 2019 7.25 ZDF.reportage Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2015 7.55 Ermittler! Brennende Wut Deutschland 2020 8.25 Mörderjagd Mord ohne Leiche Frankreich 2018 9.10 Mörderjagd Eine gefährliche Familie Frankreich 2018 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Mörderjagd Grenzenlose Gier Frankreich 2018 10.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Heimtückisches Verbrechen Schweden 2019 11.35 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Dunkle Vergangenheit Schweden 2019 12.40 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Der Prozess Schweden 2019 13.35 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga Deutschland 2018 14.20 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet Großbritannien 2019 15.05 Auf Verbrecherjagd - Polizistenmord in Manchester Großbritannien 2020 (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 16.35 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 17.20 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Täterjagd Der Fall Adeline Piet Frankreich 2018 22.25 Täterjagd Der Fall Chantal Ternik Frankreich 2018 23.10 Fatale Zusammentreffen Im Liebeswahn USA 2018 23.50 Fatale Zusammentreffen Die Hoffnung stirbt zuletzt USA 2018 0.35 Fatale Zusammentreffen Sünden der Vergangenheit USA 2018 1.20 Fatale Zusammentreffen Drei sind einer zu viel USA 2018 2.05 Fatale Zusammentreffen Tanz auf dem Pulverfass USA 2018 2.50 Fatale Zusammentreffen Die Traumfrau USA 2018 3.35 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet Großbritannien 2019 4.20 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 Woche 39/20 Sonntag, 20.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Ermittler! Traue niemandem Deutschland 2020 6.05 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 6.50 Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise Deutschland/USA 2020 7.35 Trumps schmutziger Deal Der Präsident und die Ukraine-Affäre Frankreich 2020 8.35 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 2019 9.20 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 12.08 heute Xpress 12.10 Terra X Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus? Deutschland 2019 12.55 Terra X Das Ende der Dinosaurier Deutschland 2018 13.38 heute Xpress 13.40 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 14.25 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 15.08 heute Xpress 15.10 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 15.55 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii USA 2009 16.38 heute Xpress 16.40 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark USA 2010 17.25 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau USA 2009 18.08 heute Xpress 18.10 Die Entstehung der Erde Die Atacama-Wüste USA 2009 18.55 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit USA 2010 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen 21.40 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 22.25 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 23.05 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen USA 2009 23.50 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 0.35 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii USA 2009 1.20 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit USA 2010 2.05 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark USA 2010 2.50 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub 3.35 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau USA 2009 4.20 Terra X Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus? Deutschland 2019 Montag, 21.09. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 Terra X Das Ende der Dinosaurier Deutschland 2018 5.50 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 6.30 Giganten der Urzeit Mega-Hai und Riesenfaultier Frankreich 2018 7.15 Leschs Kosmos Wie sich die Lebensuhr manipulieren lässt Deutschland 2020 7.45 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Wunder der Wissenschaft Mysteriöse Klumpen und winkende Spinnen Großbritannien 2017 9.15 Wunder der Wissenschaft Feuer-Wasserfall und leuchtende Haie Großbritannien 2017 10.00 Wunder der Wissenschaft Echte Drachen und Blutregen Großbritannien 2017 10.43 heute Xpress 10.45 Wunder der Wissenschaft Bizarre Wolkenlöcher und Killermäuse Großbritannien 2017 11.30 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015 12.15 Wunder der Wissenschaft Explodierende Felsen und ein Zwilling im Kopf Großbritannien 2015 12.58 heute Xpress 13.00 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 13.25 Terra X Deutschland von unten Land Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Genial konstruiert Mega-Bauten Großbritannien 2018 21.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building Großbritannien 2017 22.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 23.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 23.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower USA 2017 0.40 Geheime Bunker Beton gegen Bomben Deutschland 2020 1.20 Geheime Bunker Angst vor dem Atomkrieg Deutschland 2020 2.05 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 2.50 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie Frankreich 2018 3.35 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 4.20 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015 Dienstag, 22.09. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 Geheime Bunker Beton gegen Bomben Deutschland 2020 5.50 Geheime Bunker Angst vor dem Atomkrieg Deutschland 2020 6.35 Leschs Kosmos Die Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko? Deutschland 2019 7.05 Leschs Kosmos Klima im Wandel - Keiner stirbt für sich allein Deutschland 2020 7.35 Wunder der Wissenschaft Fliegende Ziegen und giftige Vögel Großbritannien 2017 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Wunder der Wissenschaft Heilendes Vogelhirn und Wasser unter dem Meer Großbritannien 2015 9.05 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015 9.48 heute Xpress 9.50 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und Aufbruch Frankreich 2019 23.10 Herzensbrecher und Abzocker Internet-Dating: Betrug statt Liebe Australien 2019 23.50 Liebe und Sex in Indien Frankreich 2018 0.50 heute journal 1.20 Vulva und Vagina - Einblicke in die weibliche Lust Deutschland 2020 2.00 Wunderwerk Penis - Neues vom männlichen Zentralorgan Deutschland 2016 2.45 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 3.25 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 3.55 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 4.25 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 4.55 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 Woche 43/20 Dienstag, 20.10. Bitte Programmänderung beachten: 14.15 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 "ZDF-History: Geheimes Versailles - Die zwei Leben der Marie Antoinette" entfällt (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 44/20 Freitag, 30.10. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 "ZDF-History: Geheimes Versailles - Die zwei Leben der Marie Antoinette" entfällt

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell