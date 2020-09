ZDFinfo

Mainz, 16. September 2020

Woche 39/20 Montag, 21.09. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 "ZDF-History: Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 24.09. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 ZDF.reportage Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 "Schrottplatz XXL - Deutschlands größter Auto-Verwerter" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 41/20 Freitag, 09.10. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 12.15 Irans stille Revolution - Frauen kämpfen um ihre Freiheit Großbritannien 2018 "Flucht aus Saudi-Arabien - Ein Mädchen kämpft um die Freiheit" entfällt 13.00 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 2019 13.45 Krisenherd Iran - Gottesstaat zwischen Macht und Ohnmacht Deutschland 2020 14.30 Gefährlicher Atompoker - Iran, USA und das Nuklearabkommen Großbritannien 2019 15.15 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa? Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 42/20 Dienstag, 13.10. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 7.00 ZDFzeit Donald Trump - Der unterschätzte Präsident Deutschland/USA 2020 "Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 7.45 Labyrinth der Lügen - Trump und die Fake-News-Macher USA 2020 "Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 8.30 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 "Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt 9.15 Das gespaltene Amerika Obama: Yes, we can! USA 2020 "Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche" entfällt "Rätselhafte Tote - Der Legionär von Herculaneum" um 10.00 Uhr entfällt "Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao" um 10.45 Uhr entfällt 11.00 Das gespaltene Amerika Trump: America first! USA 2020 "Rätselhafte Tote - Der Mann aus dem Eis" um 11.30 Uhr entfällt "Rätselhafte Tote - Der Revolverheld" um 12.15 Uhr entfällt 12.45 ZDF-History Tops und Flops im Weißen Haus - Amerikas Präsidenten Deutschland 2020 13.30 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017 "ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" um 13.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 14.10. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Nibelungen" entfällt "Mythos - Die größten Rätsel der Geschichte: Der Heilige Gral" um 6.15 Uhr entfällt "ZDF-History: Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte" um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

