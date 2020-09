ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 14. September 2020

Mainz (ots)

Woche 38/20 Dienstag, 15.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Das dunkle Geheimnis der Neandertaler Deutschland 2015 6.05 Sternstunden der Evolution Der Anfang von allem Großbritannien 2017 6.50 Sternstunden der Evolution Untergang und Neubeginn Großbritannien 2017 7.35 Dorfpolizist und Großstadt-Cop - Ordnungshüter im Einsatz Deutschland 2019 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer Deutschland 2016 9.05 Polizei im Einsatz - Unter Wasser Deutschland 2013 9.50 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 10.35 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 11.20 Polizei im Einsatz Brennpunkt Berlin Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 23.05 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 23.35 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 0.05 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 0.30 heute journal 1.00 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009 1.45 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009 2.30 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009 3.15 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009 4.00 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 38/20 Mittwoch, 16.09. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Tödlicher Funke - Flammenhölle in Kalifornien USA 2019 "Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 17.09. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 5.30 Dokumentarfilm in ZDFinfo Die sterbenden Inseln - Kiribati und der Klimawandel "Mysterien des Weltalls: Das Spiel mit der Zeit" entfällt 6.30 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland 2019 "Mysterien des Weltalls: Leben ohne Sonne" um 6.15 Uhr entfällt 7.15 Leschs Kosmos Dürre Zeiten: Der Kampf ums Wasser Deutschland 2020 7.45 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building Großbritannien 2017 8.30 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 9.15 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 "Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt: Shanghai Tower" entfällt (weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen)

