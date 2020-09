ZDFinfo

Mainz, 15. September 2020

Woche 38/20 Mittwoch, 16.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Eiskalte Leidenschaft - Zwischen Hitler und Hollywood Deutschland 2018 6.10 Kampf um Frankreichs Schätze - Hitler und die Mona Lisa Deutschland 2019 6.55 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Polizistinnen unterwegs Frankreich 2017 7.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Reich und Arm Frankreich 2017 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf Frankreich 2017 9.05 Police Patrol - Gefährliches Pflaster An der Grenze Frankreich 2017 9.50 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf dem Fluss Frankreich 2017 10.35 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten Frankreich 2017 11.15 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township Frankreich 2017 12.00 Tödlicher Funke - Flammenhölle in Kalifornien USA 2019 (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 18.05 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 22.25 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 23.05 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? Deutschland 2018 23.50 Die Atommüll-Lüge Deutschland 2017 0.35 heute journal 1.00 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 2.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010 3.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010 4.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sterne USA 2010 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 38/20 Donnerstag, 17.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland 2019 7.10 Leschs Kosmos Dürre Zeiten: Der Kampf ums Wasser Deutschland 2020 7.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building Großbritannien 2017 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 9.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 9.55 Metropolen in Gefahr Tokio gegen das Mega-Beben Deutschland 2019 10.40 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheime Bunker Angst vor dem Atomkrieg Deutschland 2020 23.10 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005 23.55 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.10 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 1.55 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 2.40 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 3.20 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 4.05 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 43/20 Freitag, 23.10. Bitte Programmänderung beachten: 23.15 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 "Zauber, Mythen, Rituale - Deutschland auf Sinnsuche" entfällt (weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 44/20 Donnerstag, 29.10. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 2019 "Zauber, Mythen, Rituale - Deutschland auf Sinnsuche" entfällt (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)

