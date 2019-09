Messe Berlin GmbH

CMS Berlin 2019 - Vorläufiges Fazit - Reinigungsgipfel glänzend gelaufen

Branche zeigt sich gut gerüstet für die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts - Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmen die Entwicklung von Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln und Reinigungsprozessen

Viel Glanz am Ende der CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. Die Veranstalter und Trägerverbände der Internationalen Reinigungsfachmesse ziehen ein überaus positives Messefazit. Rund 25.000 Branchenvertreter aus 80 Ländern, darunter .rund 21.000 Fachbesucher aus allen Reinigungssegmenten, informierten sich vom 24. bis 27. September über das aktuelle Produkt- und Dienstleistungsangebot der gewerblichen Reinigung. Das entspricht einem Anstieg von mehr als zehn Prozent im Vergleich zur CMS 2017. Die Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmten das Innovationsspektrum bei Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln und Reinigungsprozessen. Und einen Aspekt brachte das fachliche Rahmenprogramm bei Vorträgen und Diskussionen auf den Punkt: In unserer globalisierten, schnelllebigen und ökologisch belasteten Welt rückt die Wertigkeit von Reinigung und Hygiene immer stärker in den Fokus des öffentlichen Bewusstseins - für die Werterhaltung von Liegenschaften oder die Gesundheitsvorsorge, für sicherheitsrelevante Aspekte und nicht zuletzt als Wohlfühlfaktor in allen Lebensbereichen.

Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH: "Die CMS Berlin 2019 erfüllte die hoch gesteckten Erwartungen der globalen Cleaning Community. Sie zeigte eindrucksvoll, wie die Branche den Herausforderungen der Zukunft mit der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Produkte begegnet und welche Chancen dabei die Digitalisierung und Nachhaltigkeit bieten. Die hohe Entscheidungskompetenz und der intensive Informationsaustausch der nationalen und internationalen Branchenvertreter, das Top-Niveau im Ausstellungsbereich sowie der umfassende Marktüberblick mit mehr als 100 Welt- und Messepremieren waren die Qualitätskriterien der diesjährigen CMS Berlin."

Mit der bislang stärksten Beteiligung präsentierten auf der CMS Berlin 2019 rund 450 Aussteller aus 25 Ländern auf über 31.000 Quadratmetern Hallen- und Freigeländefläche einen kompletten Marktüberblick über Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen der gewerblichen Reinigungstechnik.

Veranstaltet wird die CMS Berlin von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn, der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main, sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung (IHO), Frankfurt/Main. Die nächste CMS Berlin findet vom 21. bis 24. September 2021 auf dem Berliner Messegelände statt.

