Mobility Cleaning Circle schafft zukunftsweisende Synergien zwischen Reinigungsindustrie und Verkehrsbranche

Bei der zweiten Ausgabe des Mobility Cleaning Circle trafen am 25. September im Rahmen der CMS Berlin 2019 über 80 hochrangige Vertreter aus der Mobilitätsbranche und der Reinigungsindustrie aufeinander. Der Mobility Cleaning Circle ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der globalen Leitmesse für Verkehrstechnik InnoTrans und der Reinigungsfachmesse CMS Berlin. Internationale Fachleute der Verkehrsbranche waren eingeladen, sich auf der CMS 2019 einen kompletten Marktüberblick über die unterschiedlichsten Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel zu verschaffen, die die Cleaning-Industrie den Verkehrsunternehmen für die speziellen Einsatzbereiche bietet.

Das Ziel des exklusiven Networkingevents sei es, Synergien beider Branchen gemeinsam im Dialog zu erörtern, um den Passagieren ein sauberes und angenehmes Reisen zu ermöglichen, sagte Matthias Steckmann, Direktor des Geschäftsbereichs Mobility & Services der Messe Berlin, und betonte, dass bei der diesjährigen Veranstaltung der Fokus noch stärker auf den praktischen Lösungen läge. Die Messe Berlin bündelt mit dem Mobility Cleaning Circle ihr Branchen-Know how von der InnoTrans - Internationale Leitmesse für Verkehrstechnik - und der Internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin zum Thema "Reinigung im Mobilitätsbereich" und bietet beiden Branchen die einmalige Chance neue und zukunftsweisende Kontakte zu knüpfen.

Zum Beginn der Veranstaltung wurde bei einer Podiumsdiskussion über die aktuellen Herausforderungen der Branche diskutiert. Dr. Christine Sasse, Vorstand der Dr. Sasse AG betonte, dass aufgrund des Klimawandels die Anzahl der Bahn-Passagiere in den nächsten Jahren rasant zunehmen werde. Der Klimawandel alleine, so Dr. Sasse, werde die Bevölkerung jedoch nicht zu einem Verzicht des Individualverkehrs bewegen. Der öffentliche Nahverkehr müsse mit sauberen Zügen und Bahnhöfen seinen Anteil daran leisten, dass sich der Passagier wohl und sicher fühle. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu bieten, müssten die Verkehrsunternehmen nicht immer nach billigeren Angeboten verlangen. "Man bekomme stets das, was man auch bezahlt und Sauberkeit hat seinen Preis", so Dr. Sasse.

Uwe Schwier, Leiter Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe der Deutschen Bahn, betonte in diesem Zusammenhang den Wohlfühlfaktor, den ein Bahnhof oder Zug den Reisenden bieten müsse. Die Deutsche Bahn achte deshalb sorgfältig darauf, die Sauberkeit von Zügen, Bussen und Bahnhöfen stetig zu optimieren. Schwier betonte, dass man den Mobility Cleaning Circle dafür nutzen wolle, nach neuen innovativen Partnern zu suchen. Er verwies auf die neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung und Automatisierung von Reinigungsprozessen bereits heute biete. Das, was man heute nicht habe, könne man auch morgen nicht haben, wenn man nicht klar nach konkreten Lösungen suche. Dies wolle die Bahn gemeinsam mit den Reinigungsunternehmen in einem intensiven Dialog tun und dafür den Mobility Cleaning Circle nutzen.

Eine effiziente Nutzung der Digitalisierung forderte Anton Sørensen von dem dänischen Marktführer Nilfisk. Er zeigte das Potenzial von Daten auf, die es ermöglichen könnten, Reinigungsprozesse besser zu planen beziehungsweise diese in Zukunft nach Bedarfszyklen vorauszusagen. Außerdem betonte er den gestiegenen Anspruch der Kunden nach nachhaltiger Sauberkeit.

Dies bestätigte auch István Schwartz. Der stellvertretende CEO von MÁV-Start betonte den hohen Stellenwert für die Sauberkeit des öffentlichen Nahverkehrs für den ungarischen Staat: "In Ungarn gelten strenge Anforderungen an die Reinheit von Personenkraftwagen. Um dies zu erreichen, bemüht sich unser Unternehmen kontinuierlich. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Erfahrungen mit Eisenbahnunternehmen in den umliegenden Ländern austauschen."

Wie nutzbringend der Dialog im Rahmen des Mobility Cleaning Circles ist, brachte beispielsweise Su Tai Lee vom koreanischen Airport Incheon zum Ausdruck: "Unseren Flughafen frequentieren Millionen Passagiere Jahr für Jahr. Denen wollen wir als Flughafengesellschaft den besten Komfort bieten. Für diesen Komfort brauchen wir einen hohen Reinigungsstandard. Der Mobility Cleaning Circle zeigt spannende neue Lösungen. Wir sind besonders an ökologisch nachhaltigen Reinigungsmitteln interessiert, die die Gesundheit der Passagiere nicht belasten."

Nach einem Networking-Lunch konnten sich die Vertreter der Mobilitätsbranche auf der CMS Berlin 2019 von den Innovationen der Reinigungsindustrie überzeugen. Gabriela Redmann von der Hamburger Hochbahn verwies auf diese Notwendigkeit: "Um unsere U-Bahnen und Busse in einem ständig ansprechenden Erscheinungsbild zu präsentieren, ist es notwendig, schon bei der Planung von neuen Fahrzeugen nicht nur moderne Technik und Innenausstattung optimal zu konstruieren, sondern diese auch über die gesamte Lebensdauer hinweg unter wirtschaftlichen Aspekten instand zu halten und zu reinigen. Dem Zusammenspiel von Planung, Ingenieurbau, Instandhaltung und Reinigung kommt aus unserer Sicht eine große Bedeutung zu."

Ein Highlight des Messe-Rundganges war die Live Show des Mobility Cleaning Circles im Freigelände. An Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs aus Berlin und Brandenburg (Havelbus) wurde die professionelle Innenreinigung vom Dienstleistungsunternehmen Dr. Sasse und die Außenreinigung (Graffitientfernung) vom Reinigungsmittel-Hersteller Dr. Schnell demonstriert. Weitere Informationsstationen boten die Messestände von Kärcher, Ecolab Deutschland, Tork Essity, Vileda sowie igefa Handelsgesellschaft. Am Stand der CMS-Trägerverbände - Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) und IHO - Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz - endete der Rundgang.

Aktuelle Informationen über die InnoTrans sind ab sofort neben Twitter auch über die neue InnoTrans LinkedIn Seite erhältlich.

Über die InnoTrans

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 22. bis 25. September 2020 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.com bereit.

