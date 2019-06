Rheinische Post

Rheinische Post: Stürmer Josip Drmic verlässt Borussia Mönchengladbach

Düsseldorf (ots)

Josip Drmic muss sich für die kommende Saison einen neuen Klub suchen. Wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Freitag) unter Berufung auf Vereinskreise berichtet, hat sich Borussia Mönchengladbach dazu entschlossen, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag des Stürmers nicht zu verlängern. Drmic war 2015 von Leverkusen nach Mönchengladbach gewechselt, kam dort in vier Jahren aber lediglich auf 54 Pflichtspieleinsätze, in denen er sieben Tore erzielte. 2016 wurde er für ein halbes Jahr an den Hamburger SV verliehen. Dort zog sich der Schweizer einen Knorpelschaden im Knie zu, der ihn neun Monate außer Gefecht setzte. Zum Ende der abgelaufenen Saison hatte Drmic mit zwei Treffern einen großen Anteil an Borussias Qualifikation für die Europa League.

