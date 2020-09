ZDFinfo

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 27. September 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 27. September 2020, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Was trägt uns im Leben? Aus der Evangelischen Kirche in Teufen/Schweiz "Was trägt uns im Leben?" Diese Frage ist Thema des Gottesdienstes aus Teufen in der Schweiz. Es ist ein "Reformierter Dank-, Buss- und Bettags-Gottesdienst". Alljährlich ist er Tradition und eine Art zweiter Nationalfeiertag in der Schweiz. Aus diesem Anlass überträgt das ZDF den Gottesdienst. Pfarrerin ist Andrea Anker. Die Kirchengemeinde Teufen begeht den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag mit traditioneller Musik. Neben Appenzeller Zäuerli erklingt auch das Landsgemeindelied, das dankbar Gottes Gegenwart besingt. Pfarrerin Andrea Anker predigt ausgehend vom Apostel Paulus darüber, was Menschen trägt. Menschen trägt ihr Glaube an Gott. Paulus will den Menschen einen guten, einen heilen Weg zu sich selbst und zu Gott zeigen. Das Lied "Ode an Gott" von Johann Heinrich Tobler gilt vielen als die Appenzeller Hymne. Von 1877 bis 1997 wurde es jährlich an der Ausserrhoder Landsgemeinde gesungen; nach ihrer Abschaffung erklingt das Lied weiterhin an vielen politischen Veranstaltungen, aber auch an Hochzeiten und Beerdigungen. So darf es auch im Bettags-Gottesdienst nicht fehlen. Daneben erklingen auch Zäuerli, die Appenzeller Naturjodel. Es musizieren das Buebechörli Stein, die Familienkapelle Tüüfner Gruess sowie Andrea Jäckle an der Orgel. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.)Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell