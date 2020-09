ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 29. September 2020

Mainz (ots)

Woche 40/20 Mittwoch, 30.09. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 7.10 ZDF.reportage Der Austauschcop Ein US-Polizist in Hamburg Deutschland 2017 7.40 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 2017 8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.30 Vulkane in Neuseeland Das fruchtbare Erbe Neuseeland 2019 9.10 Vulkane in Neuseeland Schöpfung und Zerstörung Neuseeland 2019 9.55 Big Pacific Der gewaltsame Ozean USA 2018 10.40 Big Pacific Der geheimnisvolle Ozean USA 2018 11.25 Big Pacific Der leidenschaftliche Ozean USA 2018 12.10 Big Pacific Der gierige Ozean USA 2018 12.55 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 13.35 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 14.20 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Raketen Großbritannien/Deutschland 2019 15.05 Terra X Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug Deutschland 2016 15.50 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 16.35 Hightech Revolution - Sternstunden der Technik Flugzeug Großbritannien/Deutschland 2019 17.20 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.25 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018 2.10 Terra X Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug Deutschland 2016 2.55 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012 3.40 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 4.20 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018

