Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)

Kinostarts mit Prädikat: Carey Mulligan in PROMISING YOUNG WOMAN, junges deutsches Kino mit KÖNIG DER RABEN und der außergewöhnliche Dokumentarfilm GUNDA

Wiesbaden (ots)

Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben auch für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart empfehlen sie folgende Filme mit dem Prädikat BESONDERS WERTVOLL:

Eigentlich hätte Cassie Ärztin werden können. Doch sie entschloss sich, das College zu verlassen. Jetzt arbeitet sie in einem Coffeeshop und betrinkt sich in Bars, bis sie die Kontrolle verliert und die Männer glauben, sie leicht abschleppen zu können. Ein fataler Irrglaube. Denn Cassie hat andere Pläne. Der stilsicher inszenierte Rachethriller PROMISING YOUNG WOMAN mit einer überragenden Carey Mulligan in der Hauptrolle überrascht bis zur letzten Minute und nimmt die Zuschauenden mit auf einen atemlosen und erbarmungslosen Trip. Die FBW schreibt: "Großartig erzähltes Spannungskino, das konsequent Genre-Erwartungen unterläuft und gleichzeitig alle Erwartungen der Zuschauenden übertrifft." Die unabhängige Jury vergibt das Prädikat BESONDERS WERTVOLL.

Mehr Informationen unter:

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/promising_young_woman

Der illegal in Deutschland lebende Darko fühlt sich zu nichts und niemandem zugehörig. Bis er auf Alina trifft, mit der er eine Beziehung beginnt. Doch einfacher wird sein Leben dadurch nicht. In seinem Film KÖNIG DER RABEN erzählt Piotr J. Lewandowski auf poetische und authentische Weise von Menschen, die als Außenseiter in einer Gesellschaft leben, von der sie nie ein Teil werden können. Von der fünfköpfigen Expertenrunde der FBW-Jury wurde der Film mit dem BESONDERS WERTVOLL ausgezeichnet. Aus der Begründung: "Auffallend an dem Film ist seine große Bandbreite an Themen und Problemen - das Leben in der Illegalität mit all den Schwierigkeiten, die dieses Leben nach sich zieht, die treffsicheren Milieuschilderungen, eine Liebe am Rande der Unmöglichkeit, die Binnenbeziehung von Darko zu seiner Mutter -, die ganz souverän zusammengeführt werden und den Film dennoch nie als Problemfilm erscheinen lassen. (...) Ein Film, der lange nachwirkt."

Mehr Informationen unter:

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/koenig_der_raben

Der Dokumentarfilm GUNDA in der Regie von Victor Kossakovsky erzählt die Geschichte des Zuchtschweins Gunda und die Aufzucht ihrer Ferkel. Ohne Kommentar und (fast) ohne Menschen. Mit der klaren Reduktion auf die Perspektive von Nutztieren, die in einer maximal artgerechten Haltung aufwachsen dürfen, gelingt dem Film dabei das vielleicht eindrücklichste Plädoyer für die Bedeutung des Tierschutzes. Ausgezeichnet wurde der Film von der unabhängigen FBW-Jury mit dem höchsten Prädikat BESONDERS WERTVOLL. "Über seine ruhigen, sorgsam komponierten und perfekt positionierten Einstellungen kommuniziert der Film die Empfindungen von Tieren, bis hin zu einem emotional mitreißenden Schlusspunkt. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger oder eine direkt ausgesprochene Forderung fordert der Film auf, den Tieren, die wir Nutztiere nennen, mit viel mehr Empathie und Respekt zu begegnen als bisher."

Mehr Informationen unter:

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/gunda

In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino:

Das Sci-Fi-Endzeitdrama TIDES von Tim Fehlbaum, das Südstaaten-Drama SON OF THE SOUTH, der Animationsspaß BIGFOOT JUNIOR - EIN TIERISCH VERRRÜCKTER FAMILIENTRIP und die unglaubliche, aber wahre Gaunergeschichte COUP.

