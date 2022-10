TERMINERINNERUNG Pressekonferenz der Bundesärztekammer: Stellungnahme "Post-COVID-Syndrom" am 11.10.2022

Berlin (ots) - "Gehört wird, wer Ideen hat. Konstruktive Vorschläge für die Sicherung und Fortentwicklung einer qualitativ hochwertigen und patientenorientierten Gesundheitsversorgung in Deutschland hatte die Bundesärztekammer in den 75 Jahren ihres Bestehens fortwährend. Oft ist es ihr gelungen, diese in die politische Debatte ebenso einzubringen wie in die konkrete Gesetzgebung auf Bundesebene. Damit schaffen wir ...

mehr