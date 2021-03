Bundesärztekammer

Neuer Podcast mit BÄK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt

Beschlossene Sache: Die neuen Corona-Regeln

Berlin (ots)

Bund und Länder haben sich auf geänderte Corona-Maßnahmen geeinigt. Aber: Wie sinnvoll sind die neuen Maßnahmen und wie verständlich? Welches Kriterium sollte man anlegen, um Lockerungen oder Verschärfungen einzuleiten? Wie viel Schnelltests pro Woche sollten uns zur Verfügung stehen? Und können wir uns an Joe Bidens Plan, um das Impf-Tempo zu beschleunigen auch in Deutschland und Europa ein Beispiel nehmen? All das bespricht Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt mit Moderator Daniel Finger in der aktuellen Folge unseres Podcasts "Sprechende Medizin".

Zum Podcast "Sprechende Medizin"

Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell