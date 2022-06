ARTE G.E.I.E.

"Hellfest 2022": Konzert der Scorpions auf ARTE

Metal- und Hard-Rock-Fans aufgepasst, es wird heiß! Nachdem das französische Festival für Metalrock, Hardcore und Co. pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, bietet das Hellfest in diesem Jahr an zwei langen Wochenenden, vom 17. bis 19. Juni sowie vom 24. bis 26. Juni,ein Line-Up der Superlative. ARTE Concert streamt live über 60 Konzerte an beiden Festivalwochenenden.

Bereits für den ARTE Concert Livestream bestätigt sind u.a.: The Offspring, Megadeth, Sepultura, Dropkick Murphys, Bad Religion, Alice Cooper, Epica, Nightwish und Bring Me the Horizon.

Ein absolutes Tophighlight auf dem diesjährigen Line-up des Festivals sind die Scorpions: Im Rahmen ihrer Tournee "Rock Believers" macht die wohl berühmteste und erfolgreichste deutsche Rockband auf dem Hellfest halt. Am 24. Juni 2022 um 23.55 Uhr wird ihr Konzert vom Vorabend auf ARTE im TV und im Web auf ARTE Concert ausgestrahlt, moderiert von der französisch-britischen Musikerin Laura Cox.

Die Übertragungen vom "Hellfest" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert.

