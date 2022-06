ARTE G.E.I.E.

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek: Dokumentarfilm-Sommer, Tracks East, Penissimo, Hellfest

Strasbourg (ots)

MenschenLeben

Dokumentarfilmreihe | Ab 20. Juni 2022 online auf arte.tv

In ganzen 18 Dokumentarfilmen widmet sich ARTE diesen Sommer den Themen, die das Leben ausmachen: Sex, Freundschaft, Arbeit, Gesundheit, politischer und ökonomischer Druck, Bildung und Familie. Von Italien über Frankreich, Belgien, Nordirland bis nach Deutschland stellt unsere Reihe "MenschenLeben" einzigartige und intime Geschichten in den Mittelpunkt. Und immer geht es um die eine entscheidende Frage: Was macht die Würde des Menschen aus? 13 Filmemacherinnen und sieben Filmemacher geben darauf ihre ganz eigene Antwort in unserem Schwerpunkt.

Tracks East

Magazin | ab sofort 10x freitags auf arte.tv

Anlässlich des Angriffskriegs auf die Ukraine wagt das etablierte Magazin für Popkultur "Tracks" in zehn Sonderfolgen einen neuen Blick aus dem Osten auf den Osten. Zu Wort kommen JournalistInnen, Kulturschaffende und InfluencerInnen aus Russland, der Ukraine, dem Baltikum und anderen Ländern in Osteuropa. Wie erleben sie den Kampf um die Wahrheit? Wie leisten sie Widerstand? Was verändert sich für sie? Und woraus schöpfen sie Hoffnung?

Pelikanblut

Spielfilm von Katrin Gebbe | Vom 27. Juni 2022 bis 3. Juli 2022

Eine Mischung aus Drama, Horrorfilm und Psychothriller: Wiebke, gespielt von Nina Hoss, lebt mit ihrer Adoptivtochter Nicolina auf einem Reiterhof. Als sie die Chance bekommt, die kleine Raya zu adoptieren, gerät das Familienglück aus den Fugen. Denn Raya verhält sich immer merkwürdiger, wird zunehmend aggressiver. Die 5-Jährige wird wahrscheinlich nie normal Emotionen empfinden können. Aus Mutterliebe scheint Wiebke jedoch bereit, jegliche Grenzen zu sprengen, um ihre Adoptivtochter zu retten.

Die Rückkehr

Serie | Ab dem 9. Juni 2022

Der ehemalige Marineoffizier Maurice erbaumelt plötzlich während eines nächtlichen Seesturms am Mast seines Segelbootes. Von Selbstmord ist die Rede. Auch wenn Maurice sich nicht mehr daran erinnern kann, glaubt er nicht, dass er Selbstmord begangen hat. Aber was ist in jener Nacht geschehen? Unsichtbar für seine Mitmenschen macht sich Maurice auf die Suche nach Antworten. "Die Rückkehr" ist die zweite Staffel der erfolgreichen belgischen Fantasy-Krimi-Serie "Béau Sejour", die beim "Series-Mania"-Festival 2017 den Publikumspreis erhielt.

Penissimo

Dokumentation | Vom 29. Juni 2022 bis 27. September 2022

Der Penis ist das Sinnbild von Männlichkeit, ein vermeintliches Zeugnis der männlichen Stärke und Dominanz. In verschiedenen Kulturen ringen sich viele Mythen um die Bedeutung des männlichen Gliedes. Doch wozu führt diese Idealisierung eines Körperteils? In "Penissimo" dreht sich alles um Penisse und um die männliche Sexualität mit all ihren Stärken und Schwächen. Es geht um Verletzlichkeit, Stolz, narzisstische Ängste und medizinische Fakten. Männer reflektieren über den Begriff der "toxischen Männlichkeit" und deren Wirkung auf unsere Gesellschaftsdynamiken. Diese Doku wirft Fragen auf, kritisiert und plädiert für ein neues Verständnis von Männlichkeit.

Genesis: The Last Domino?

Dokumentation | Vom 24. Juni 2022 bis 28. September 2022

Mit 150 Millionen verkauften Alben zählen sie zu den kommerziell erfolgreichsten Bands weltweit: Genesis. Nach 13 Jahren Bühnenabstinenz kommt die Kultband 2020 wieder zusammen, um sich auf die letzte Welttournee ihrer Karriere vorzubereiten. Die Dokumentation blickt gemeinsam mit Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford zurück auf 50 Jahre Bandgeschichte und begleitet sie bei den Vorbereitungen ihrer letzten Tour. Zusätzlich stellt ARTE auch das Konzert "When in Rome, 2007" der Band online zur Verfügung.

Geheimnisvolle Bewohner der Lüfte

Dokumentation | Vom 25. Juni 2022 bis 30. August 2022

Die Luft um uns herum ist alles andere als leer! Sie ist vielmehr wie ein riesiger Ozean, in dem es nur so von Leben wimmelt: Winzige Organismen, darunter Insekten, Samen, Pollen und Bakterien, schweben ständig um uns herum - das sogenannte Aeroplankton. Die Doku gibt spannende Einblicke in die mikroskopisch kleinen Welten. Steigen Sie mit ARTE in die Lüfte!

Giacomo Puccini: TurandotAus der Staatsoper Unter den Linden, Berlin

Oper | Livestream der Premiere am 18. Juni 2022, um 18.00 Uhr auf ARTE Concert, im Anschluss bis zum 21. Juni 2022 auf arte.tv verfügbar

Drei Rätsel muss lösen, wer Turandot heiraten will. Eine lebensgefährliche Probe, denn wer daran scheitert wird sterben. Puccinis Oper über die äußerst wählerische chinesische Prinzessin ist mit ihrer fantastisch-düsteren Atmosphäre von ganz eigenem, tragischen Reiz. Für seine surreale Neuinszenierung versammelt Philipp Stölzl ein absolutes Starensemble an der Staatsoper Berlin, mit Elena Pankratova, Aida Garifullina, Siegfried Jerusalem und René Pape. Die musikalische Leitung hat Zubin Mehta.

Hellfest

Konzert | Livestream vom 17.-19. und vom 24.-26. Juni und im Anschluss im Replay

Nachdem das Festival für Metalrock, Hardcore und Co. im französischen Clisson pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden konnte, bietet das Hellfest 2022 an zwei langen Wochenenden ein Line-up der Superlative. In diesem Jahr präsentiert Musikerin Laura Cox die legendäre deutsche Band Scorpions, die auch auf dem Hellfest auftritt. Neben dem Konzert der Hard-Rock-Giganten überträgt ARTE zahlreiche weitere Konzerte des Festivals.

