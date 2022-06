ARTE G.E.I.E.

Live vom "Tempelhof Sounds": ARTE Concert überträgt dieses Wochenende Konzerte von Muse, Two Door Cinema Club, Sleaford Mods, The Libertines, Kat Frankie u.v.m.

Strasbourg (ots)

Das seit vielen Jahren stillgelegte Tempelhofer Flugfeld mitten in Berlin wird wieder Schauplatz eines großen Festivals: Erstmals findet dort dieses Wochenende das "Tempelhof Sounds" statt, das mit einem hochkarätigem Rock- und Indie-Line-Up aufwartet: Muse, Balthazar, The Libertines und viele weitere internationale Topacts bespielen vom 10. bis 12. Juni 2022 die Bühnen vor dem historischen Flughafengebäude, einem der Wahrzeichen von Berlin.

ARTE Concert ist live dabei und überträgt an allen drei Tagen ausgewählte Konzerte der beiden Hauptbühnen im Netz u.a. von Balthazar, Two Door Cinema Club, My Ugly Clementine, Maximo Park, Kat Frankie, Muse und vielen weiteren. Die Konzerte werden im Anschluss an die Liveübertragungen mindestens 30 Tage als Replay auf arte.tv/concert zur Verfügung stehen.

Absolutes Tophighlight am zweiten Festivaltag Samstag, den 11. Juni, ist die britische Rockband Muse: Deren Konzert wird auch auf dem YouTube Kanal von ARTE Concert live zu erleben sein.

Die Live-Übertragungen auf ARTE Concert im Überblick:

Freitag, 10. Juni 2022

14.30 Uhr: My Ugly Clementine

15.15 Uhr: Sleaford Mods

16.00 Uhr: Freya Ridings (tbc)

16.45 Uhr: Two Door Cinema Club

17.45 Uhr: Balthazar

18.30 Uhr: The Libertines

19.30 Uhr: Mighty Oaks (tbc)

Das finale Line-up für Samstag und Sonntag wird tagesaktuell auf ARTE Concert veröffentlicht.

Samstag, 11. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt)

13.00 Uhr: Black Honey

16.00 Uhr: Wolf Alice

16.45 Uhr: Idles

17.45 Uhr: Maximo Park

20.30 Uhr: Muse

Sonntag, 12. Juni 2022 (Timetable unter Vorbehalt)

13.45 Uhr: Kat Frankie

14.30 Uhr: Avec

16.45 Uhr: Royal Blood

Die Übertragungen vom "Tempelhof Sounds" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert.

Entdecken Sie hier das aktuelle Live- und Replay-Angebot.

