"Sky 5G Multiview App": Vodafone und Sky bringen Live-Features auf die Smartphones der Stadionbesucher

Unterföhring (ots)

Wegweisende Innovation erfolgreich beim Bundesliga-Topspiel getestet

In-Stadion App von Sky Deutschland bringt fünf zusätzliche Kameraperspektiven auf das Smartphone

Verzögerungsfreie Live-Bilder durch Nutzung besonders hoher 5G-Frequenzen (26 Gigahertz)

Vodafone ist in Deutschland der erste Mobilfunkbetreiber, der 5G Ultraband-Mobilfunk anbietet

Mit der Sky App verpassen Fußballfans künftig keine strittigen Szenen mehr, können sie direkt analysieren

Düsseldorf / Leipzig / Unterföhring, 11.11.2021. Der Anpfiff für ein ganz neues Live-Erlebnis für die Fußballfans im Stadion ist erfolgt: Am Samstagabend haben Vodafone und Sky im Rahmen des Bundesliga-Topspiels zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund erfolgreich die neue "Sky 5G Multiview App" im vollbesetzten Stadion getestet. Mit der App geht Sky völlig neue Wege im Bereich In-Stadium Experience und stellt Sky Abonnenten im Stadion exklusive Inhalte und verschiedene Kameraperspektiven zur Verfügung. Die Testpersonen konnten sich in der Red Bull Arena einen Eindruck von den Funktionen der App verschaffen. So verpassen die Fußballfans mit der App keine Situation mehr und können direkt im Stadion strittige Szenen auf ihren Smartphones aus den verschiedensten Kamera-Perspektiven bis ins letzte Detail analysieren. Die Basis für diese digitale Innovation ist eine besonders schnelle Variante vom Vodafone 5G-Netz. Für das Topspiel in der Red Bull Arena hat Vodafone als erster Anbieter in Deutschland den derzeit schnellsten verfügbaren 5G-Turbo freigeschaltet: Durch die Nutzung von besonders hohen Funkfrequenzen (26 Gigahertz) erzielten die App-Tester Geschwindigkeiten von bis zu 2,6 Gbit/s über das Vodafone Mobilfunknetz. Zukünftig werden im "Ultra-Highband" in der Spitze sogar Bandbreiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich sein.

"Wir verheiraten Emotionen im Stadion mit Informationen aus der digitalen Welt", so Vodafone CEO Hannes Ametsreiter. "Unser 5G-Turbo und die Datenverarbeitung direkt vor Ort im Stadion bringen Kameraperspektiven, die es für Stadionbesucher sonst erst abends im TV gibt, direkt auf die Smartphones. Detailliebhaber auf den Tribünen können spielentscheidende Szenen so aus jedem Blickwinkel betrachten und verpassen kein Tor mehr."

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Mit der 'Sky 5G Multiview App' gehen wir gemeinsam mit unserem Partner Vodafone ganz neue Wege, um ein Bundesliga-Spiel im Stadion zu erleben. Am besten sehen die Zuschauer das Live-Spiel auf Sky Sport und am schönsten ist das Live-Erlebnis selbstverständlich in einem voll besetzten Stadion. Mit der In-Stadium App bringen wir beide Welten zusammen und zeigen auf, was bei unseren Sportproduktionen schon bald möglich sein wird."

Fünf hochauflösende Kameraperspektiven direkt aufs Smartphone

Die "Sky 5G Multiview App" ermöglicht es, das Topspiel aus fünf zusätzlichen Kameraperspektiven auf dem Smartphone in bester HD-Qualität zu erleben. Die Fans bekommen sämtliche Live-Bilder zeitgleich aufs Smartphone übertragen und können entscheiden, ob sie sich das Spiel aus einer oder aus mehreren Kameraperspektiven anschauen wollen. Sämtliche Bilder werden direkt aus der Live-Produktion am Spielfeldrand über das 5G-Netz von Vodafone an die mobile Sendeeinheit von Sky übermittelt und von dort direkt auf die Smartphones der Fans.

Live-Bilder verzögerungsfrei auf dem Smartphone

Um fünf hochauflösende Kamera-Signale zeitgleich zu übertragen, werden pro Nutzer zeitgleich riesige Datenmengen in Echtzeit und ohne Verzögerung transportiert. Die Live-Bilder auf dem Smartphone passen immer mit geringster Latenz zum Spielgeschehen auf dem Rasen. Die Reaktionszeiten im 5G-Netz sind kleiner als 10 Millisekunden.

Keine Tore mehr verpassen

Die "Sky 5G Multiview App" macht nicht nur die Analyse aus zahlreichen Kameraperspektiven möglich. Sie sorgt auch dafür, dass Fans im Stadion künftig keine spielentscheidende Situation mehr verpassen. Auch dann nicht, wenn sie während des Spiels kurz den Sitzplatz verlassen. Fällt ausgerechnet in diesem Moment das entscheidende Tor oder pfeift der Schiedsrichter Elfmeter, können sich die Fans diese Situation direkt im Stadion in der Wiederholung anschauen und sind anschließend wieder voll auf Ballhöhe. Diese Analyse ist ebenfalls aus den verschiedenen Kameraperspektiven möglich. Die erste Testversion der "Sky 5G Multiview App" wurde von Smart Mobile Labs im Auftrag von Sky gebaut.

Extra schneller 5G-Turbo mit besonders hohen Funkfrequenzen

Damit in einem voll besetzten Stadion zeitgleich die Fans das Spiel über die "Sky 5G Multiview App" aus den unterschiedlichsten Kameraperspektiven betrachten können, sind sehr hohe Bandbreiten erforderlich. Deshalb hat Vodafone in der Leipziger Red Bull Arena den schnellsten verfügbaren 5G-Turbo aktiviert - mit Antennen, die extrem hohe Funkfrequenzen im 26 Gigahertz-Bereich (die sogenannten 5G mmW Frequenzen) nutzen. Damit werden Bandbreiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich. Beim Live-Test haben die Partner ein Xperia PRO von Sony genutzt, dass die extrem hohen Funkfrequenzen bereits unterstützt (*). Mit diesem Smartphone des japanischen Technologie- und Entertainmentkonzerns können Broadcast- und Fotoprofis schneller und smarter arbeiten als je zuvor.

DFL und Vodafone bringen 5G in die Bundesliga

Bereits in der Saison 2019/20 starteten die DFL Deutsche Fußball Liga und Vodafone eine 5G-Kooperation. Gemeinsam entwickelten sie eine App, die Nutzern im Stadion Echtzeit-Informationen und Spieldaten verzögerungsfrei per Augmented Reality auf dem Smartphone zur Verfügung stellt. Nur wenige Wochen nach der ersten Ankündigung stand die neueste Mobilfunk-Technologie in der Hinrunde der Saison 2019/20 im Rahmen einer Live-Demonstration in der Volkswagen Arena in Wolfsburg erstmals zur Verfügung. Die DFL hat technische Entwicklungen im Profi-Fußball in den vergangenen Jahren konsequent vorangetrieben.

(*) Die 5G mmW Frequenzen werden nicht in der europäischen Variante des Xperia PRO unterstützt.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

