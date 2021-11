Sky Deutschland

New Jersey Devils gegen die Boston Bruins am Samstagabend live auf Sky! Moritz Seider und die Detroit Red Wings empfangen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers

Unterföhring (ots)

Auch diese Woche jeden Tag mindestens ein NHL-Spiel live bei Sky, u.a. in der Nacht auf Mittwoch mit Detroit Red Wings - Edmonton Oilers sowie auf Freitag mit Boston Bruins - Edmonton Oilers

New Jersey Devils - Boston Bruins am Samstag ab 19.00 Uhr live und deutsch vertont auf Sky Sport 3

Christoph Stadtler kommentiert live

Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Begegnungen pro Saison live, den Großteil davon exklusiv in Deutschland

Live mit Sky Q oder ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket dabei sein

Unterföhring, 8. November 2021 - Was für ein Spektakel beim Spiel der Edmonton Oilers gegen die New York Rangers! Edmonton lag vor heimischer Kulisse bereits 1:4 hinten, doch das kanadische Team kämpfte sich gegen die New Yorker zurück und siegte dank eines Treffers von Leon Draisaitl in der Overtime mit 6:5.

Der Kölner, der aktuell die NHL-Scorerliste anführt, bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Für den Moment des Spiels sorgte jedoch sein Teamkollege Connor McDavid, dem vermutlich das Tor des Jahres gelang. Kurz vor Schluss setzte sich McDavid gegen vier Gegenspieler durch und überwand anschließend auch den Torhüter, was für reichlich Ekstase auf den Rängen sorgte.

Für Draisaitl und Co geht es in der Nacht auf Mittwoch weiter. Der Tabellenführer der Pacific Division reist dann nach Detroit zu den Red Wings und Moritz Seider, dem mit seinem ersten NHL-Tor der Siegtreffer gegen die Buffalo Sabres in der Overtime gelang. Der zwanzigjährige Seider, der erst Mitte Oktober sein NHL-Debüt feierte, hatte auch vor seinem Treffer bereits allen Grund zur Freude, da er zum "Rookie of the Month" des Monats Oktobers ausgezeichnet wurde. Sky überträgt das Duell ab 1.30 Uhr live auf Sky Sport 1.

Zwei Tage darauf gastiert Edmonton bei den Boston Bruins. Ab 1.00 Uhr ist Sky live dabei.

Unter der Woche spielen außerdem die New York Rangers gegen die Florida Panthers und die Philadelphia Flyers empfangen die Toronto Maple Leafs.

New Jersey Devils - Boston Bruins am Samstagabend

Am Samstagabend zur besonders attraktiven Sendezeit begrüßt Sky Kommentator Franz Büchner die Zuschauer ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 3, wenn die New Jersey Devils auf die Boston Bruins treffen. Im Anschluss spielen die Detroit Red Wings gegen Montreal Canadiens auf Sky Sport 1.

Abgeschlossen wird die Woche am Sonntagabend mit den Ottawa Senators gegen die Calgary Flames. Ab 23.00 Uhr überträgt Sky live auf Sky Sport 3.

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kunden mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7.00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Die NHL auf Sky:

Leon Draisaitl und die beste Eishockey-Liga der Welt haben ein neues Zuhause. Sky Deutschland hat umfangreiche Übertragungsrechte an der National Hockey League (NHL) und überträgt die nordamerikanische Eishockey-Liga in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol live.

Mit der Live-Übertragung von rund 300 Spielen pro Saison bietet Sky seinen Kunden in den kommenden vier Spielzeiten mehr Begegnungen der NHL an als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden. Umfasst sind darin Spiele der Regular Season und der Stanley Cup Playoffs, mit unter anderem dem NHL Winter Classic, dem NHL All-Star Game und allen Partien der Stanley Cup Finals. Außerdem wird Sky regelmäßig den NHL Saturday und NHL Sunday (ehemals European NHL Game of the Week) zeigen, in dessen Rahmen Spiele an den Wochenenden mit Rücksicht auf die internationalen Eishockeyfans zur europäischen Abendzeit stattfinden.

Die von Sky ausgewählten Spiele sind mit wenigen Ausnahmen in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen. Alle weiteren Begegnungen der NHL, die Sky nicht live überträgt, sind für die Fans weiterhin über nhl.tv empfangbar. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die komplette Berichterstattung aus der NHL ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Eishockeyfans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.

Die NHL live auf Sky Sport:

In der Nacht auf Dienstag, 09.11.:

01.00 Uhr: New York Rangers - Florida Panthers live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Mittwoch, 10.11.:

01.30 Uhr: Detroit Red Wings - Edmonton Oilers live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 11.11.:

01.30 Uhr: Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Freitag, 12.11.:

01.00 Uhr: Boston Bruins - Edmonton Oilers Flyers live auf Sky Sport 1

Freitag, 12.11.:

07.00 Uhr: Seattle Kraken - Anaheim Ducks Rangers zeitversetzt auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Samstag, 13.11.:

01.00 Uhr: Columbus Blue Jackets - Washington Capitals live auf Sky Sport 1

Samstag, 13.11.:

19.00 Uhr: New Jersey Devils - Boston Bruins live auf Sky Sport 3 (deutsch vertont)

01.00 Uhr: Detroit Red Wings - Montreal Canadiens live auf Sky Sport 1

Sonntag, 14.11.:

23.00 Uhr: Ottawa Senators - Calgary Flames live auf Sky Sport 3

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell