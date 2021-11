Sky Deutschland

Der Kinoblockbuster "Fast & Furious 9" bereits ab 10. Dezember bei Sky und Sky Ticket

Unterföhring (ots)

Mit "Fast & Furious 9" startet der erfolgreichste Film des diesjährigen Kinosommers bereits am 10. Dezember exklusiv bei Sky

Das neue Vollgas-Abenteuer "Fast & Furious 9" mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Kurt Russell und Chris "Ludacris" Bridges

"Fast & Furious 9" mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und auch mit Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar

Unterföhring, 4. November 2021 - Im Sommer legte er in den wiedereröffneten Kinos einen Sensationsstart hin - jetzt kommt er schon zu Sky: Der Actionhit "Fast & Furious 9" startet bereits am 10. Dezember im Sky Cinema Paket von Sky. Das neue Vollgas-Abenteuer um Vin Diesel als Dom Toretto und seine Crew lockte allein in Deutschland fast 2 Millionen Zuschauer in die Kinos. Wer ihn bislang noch nicht gesehen hat oder das PS-Feuerwerk noch einmal erleben möchte, bekommt schon jetzt bei Sky die Möglichkeit. "Fast & Furious 9" ist mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abrufbar und auch mit Streamingdienst Sky Ticket verfügbar.

Über "Fast & Furious 9"

Zu Beginn seines neuen Abenteuers ist Dom Toretto (Vin Diesel) abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch Dom und Letty wissen sehr genau: Ihr friedliches Idyll ist ständig in Gefahr. Diesmal ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen, deren Anführer der skrupelloseste Auftragskiller ist, dem sie bisher begegnet sind. Und das ist noch nicht alles: Es handelt sich dabei um Doms verloren geglaubten Bruder Jakob (John Cena).

Facts:

Originaltitel: "F9". Regie: Justin Lin. Drehbuch: Daniel Casey, Justin Lin. Darsteller: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Charlize Theron, John Cena, Helen Mirren, Kurt Russell, Nathalie Emmanuel, Finn Cole. Länge: 143 Min.

