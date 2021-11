Sky Deutschland

Manchester Derby am Samstag, Liverpool bei West Ham am Sonntag! Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

Manchester United - Manchester City am Samstag ab 13.20 Uhr auf Sky Sport 1

West Ham United - FC Liverpool am Sonntag exklusiv für Sky Q Kunden zusätzlich auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD

Das "Match of the Week" aus dem London Stadium ab 17.00 Uhr mit Sky Experte Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld

Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 11. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live, unter anderem FC Chelsea - FC Burnley und FC Everton - Tottenham Hotspur

"Box2Box - Dein Rückblick": mit Toni Tomic immer montags um 16.00 Uhr auf Sky Sport News

Die Premier League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket

Unterföhring, 05. November 2021 - Ole Gunnar Solskjaers Gnadenfrist wurde Dank Cristiano Ronaldo verlängert. Beim 3:0-Auswärtserfolg über Tottenham leitete der Portugiese mit seinem Treffer den Sieg ein, unter der Woche rettete er per Doppelpack einen Punkt im Champions-League-Spiel bei Atalanta Bergamo. Nun folgt das dritte von drei Endspielen: Das Derby gegen Manchester City, das Sky am Samstag ab 13.20 Uhr live und exklusiv überträgt. Auch dieses Mal wird Trainer Solskjaer auf die Unterstützung Ronaldos angewiesen sein, um nicht ein ähnliches Debakel wie gegen Erzrivale Liverpool (0:5) zu erleben.

Liverpool selbst gastiert am Sonntag im London Stadium bei West Ham United. The Hammers, wie sie auf der Insel genannt werden, befinden sich mit nur zwei Punkten Rückstand auf Liverpool auf Rang vier und rechnen sich durchaus Chancen gegen die Klopp-Elf aus. Liverpool hingegen möchte Spitzenreiter Chelsea auf den Fersen bleiben, der gegen den FC Burnley (Platz 18) vermutlich keine Punkte liegen lässt.

Sky überträgt die Partie West Ham United - FC Liverpool am Sonntag ab 17.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1. Moderator Florian Schmidt Sommerfeld und Sky Experte Raphael Honigstein führen durch das "Match of the Week" und die anschließenden Highlights in "What a strike!".

Über die reguläre Übertragung auf Sky Sport 1 hinaus steht die Partie exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD zur Verfügung.

Der weitere Spieltag in der Premier League am Freitag, Samstag und Sonntag

Insgesamt überträgt Sky am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Partien des 11. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live. Den Auftakt machen am Freitag der FC Southampton und Aston Villa. Sky überträgt ab 20.50 Uhr live auf Sky Sport 2. Tags darauf kommt es dann zum Manchester Derby (ab 13.20 Uhr), ehe um 16.00 Uhr Chelsea auf Burnley trifft und der FC Brentford Norwich City empfängt. Newcastle United gastiert anschließend bei Brighton & Hove Albion (ab 18.20 Uhr).

Am Sonntag treffen vor dem "Match of the Week" noch der FC Everton und Tottenham Hotspur sowie der FC Arsenal und der FC Watford aufeinander. Ab 14.50 Uhr ist Sky live dabei.

Die übrigen beiden Partien zeigt Sky am Samstag bzw. Sonntag zeitversetzt in voller Länge.

"Box2Box - Dein Rückblick" immer montags auf Sky Sport News

Immer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit "Box2Box - Dein Rückblick". Die halbstündige Sendung wird um 16.00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 wird "Box2Box" in der Regel um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Deutschland

Sky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Live-Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Die Premier League mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.

Der 11. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20.50 Uhr: FC Southampton - Aston Villa live auf Sky Sport 2

Samstag:

13.20 Uhr: Manchester United - Manchester City live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Chelsea - FC Burnley live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: FC Brentford - Norwich City live auf Sky Sport 9

18.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Newcastle United live auf Sky Sport 1

22.55 Uhr: Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers zeitversetzt auf Sky Sport 1

Sonntag:

14.50 Uhr: FC Everton - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1

14.50 Uhr: FC Arsenal - FC Watford live auf Sky Sport 6

17.00 Uhr: "Match of the Week": West Ham United - FC Liverpool live auf Sky Sport 1 Sky Sport UHD

19.30 Uhr: "What a strike!" - die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

20.15 Uhr: Leeds United - Leicester City zeitversetzt auf Sky Sport 1

Montag:

16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" auf Sky Sport News

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell