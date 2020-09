ARTE Concert überträgt pandemiegerechte 15. Ausgabe des Reeperbahn Festivals im Livestream

ARTE G.E.I.E.

Am morgigen Mittwoch, den 16. September startet in Hamburg die diesjährige Ausgabe des Reeperbahn Festivals. Mit einem sich über vier Tage erstreckenden vielfältigen Programm geht Europas größtes Clubfestival für Populärmusik in die 15. Runde: Als innovative Hybrid-Veranstaltung aus Präsenz-Programm und digitalem Raum wird das Festival sogar pandemiegerecht. Auch ARTE Concert trägt zu einem Corona-konformen Festivalerlebnis bei: In Zusammenarbeit mit dem NDR werden an allen vier Festivaltagen zahlreiche sorgfältig kuratierte Shows renommierter KünstlerInnen von diversen Spielstätten in Hamburg übertragen. Zum Auftakt am Mittwoch zeigt ARTE Concert die Eröffnungsveranstaltung "Doors Open" mit einer prominenten Jury bestehend aus Tony Visconti, Melanie C, Brody Dalle, Darcy Proper, Markus Kavka und Frank Dellé. In den Folgetagen können MusikliebhaberInnen sich zudem auf die Award Show und sämtliche Nominee-Konzerte des internationalen Musikwettbewerbs "Anchor" freuen. Ebenfalls im Programm auf ARTE Concert sind Liveshows von Gisbert zu Knyphausen & Kai Schumacher (Werkuraufführung aus dem Michel), Tina Dico, Drangsal, Akua Naru, Dillon, Maeckes & die Gitarre, Tom Gregory, Bukahara, Niels Frevert und vielen mehr. Alle Konzerte stehen nach dem Livestream bis zu 90 Tage im Replay in der ARTE-Mediathek unter arte.tv/rbf zur Verfügung. Ein Großteil der Konzerte wird zudem live auf den ARTE Concert-Präsenzen auf Facebook und YouTube übertragen. Die Live-Übertragungen auf ARTE Concert (arte.tv/rbf) im Überblick: Mittwoch, 16. September 18:00 KOKO 18:30 Doors Open Show 19:30 Drew Sycamore 20.00 Akua Naru 21:00 DENA 21:45 Tina Dico 22:45 Bukahara Donnerstag, 17. September 18:00 Bilbao 18:30 Betterov 19:00 Tom Gregory 20:00 L'eclair (nominiert beim Anchor Award) 21:00 Drangsal 22:00 Alex Mayr 22:45 Eefje De Visser (nominiert beim Anchor Award) 23:30 Sofia Portanet 00:30 ÄTNA (nominiert beim Anchor Award) Freitag, 18. September 18:00 Matija 18:30 Negroman 19:00 Die Sterne 20:00 Tuvaband (nominiert beim Anchor Award) 21:00 Milliarden 22:00 Gisbert zu Knyphausen & Kai Schumacher 23:30 NOVAA 00:15 Suzane (nominiert beim Anchor Award) 01:00 Arya Zappa (nominiert beim Anchor Award) Samstag, 19. September 17:15 Children 17:45 Blond 18:30 ANCHOR Show 20:00 Haszcara 20:45 Talco 22:00 Niels Frevert 23:00 Shybits 23:45 People Club

