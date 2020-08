TWIST, das ARTE-Kulturmagazin startet am Sonntag 30/08/2020, 16.20 Uhr

ARTE G.E.I.E.

- Am Sonntag, 30/08/2020 startet Twist: zu sehen jeden Sonntag gegen 16.30 Uhr auf ARTE- Erste Ausgabe mit dem italienischen Philosophen Giorgio Agamben und der Berliner Philosophin Rahel Jaeggi zum Thema; Wie steht's mit der Solidarität in Corona-Zeiten?- Moderation Bianca Hauda und Romy Straßenburg

"TWIST" - das ist das neue ARTE-Kulturmagazin. Jede Woche gehen die Moderatorinnen Bianca Hauda und Romy Straßenburg in einer europäischen Metropole den Fragen nach, die die Menschen gerade umtreiben. Neugierig, frisch, mit Esprit und Witz. In Begegnungen mit Künstlern und Kreativen. "TWIST" fragt nach Utopien für eine bessere Welt, nach der Musealisierung unserer Städte und nach dem Kulturkampf gegen rechts. Oder danach, was der Brexit nun aus dem Traum von einer europäischen Kultur macht.

Zur ersten Sendung am Sonntag, den 30/08/2020, werden die weitgehenden Veränderungen der Gesellschaften im Zuge der Corona-Pandemie thematisiert. In der Premiere geht Moderatorin Bianca Hauda der Frage nach "Wie steht's mit der Solidarität?" .

Der berühmte italienische Philosoph Giorgio Agamben warnt im ARTE-Kulturmagazin TWIST: "Der andere Mensch steht ja jetzt grundsätzlich unter Verdacht", so Agamben zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Er befürchtet, es könne sich eine Gesellschaft etablieren, "die nicht auf Liebe beruht, sondern auf Distanz, Trennung, Verdacht, vielleicht auch Hass."

Rahel Jaeggi, Philosophin aus Berlin, sieht das anders: "Wenn es die Lage erfordert, dann kann es auch passieren, dass unser Wir-Gefühl gerade davon abhängt, dass wir uns distanzieren." Wahre Solidarität müsse sich "in Institutionen stabilisieren". Dabei offenbare die Pandemie wie unter einem Brennglas Defizite der Gesellschaften wie schlechte Arbeitsbedingungen oder die "Ungleichheit im Bildungssystem", so Jaeggi im Gespräch mit TWIST-Moderatorin Bianca Hauda.

