ARTE-Doku über Brexit gibt exklusive Einblicke in EU-Austrittsverhandlungen

Am 16. April 2019 zur Primetime zeigt ARTE "The clock is ticking - Das Brexit-Drama" und gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen der EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien.

Europa steckt in der Endphase einer der schwerwiegendsten Scheidungsverfahren aller Zeiten. Für ARTE konnte der belgische Filmemacher Alain de Halleux den EU-Chefunterhändler Michel Barnier 18 Monate lang durch die EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien begleiten. In seinem Dokumentarfilm "The clock ist ticking - Das Brexit-Drama" zeichnet er das Porträt eines verunsicherten Europas am Scheideweg.

"The clock is ticking - Das Brexit-Drama" Dokumentarfilm von Alain de Halleux ARTE/RTBF/VRP, Point du Jour/WATCH TV Frankreich 2019, 94 Min.

TV-Erstausstrahlung: Dienstag 16. April 2019 um 20.15 Uhr auf ARTE

Online wird der Dokumentarfilm bereits vier Tage vor der TV-Ausstrahlung - ab dem 12. April um 18.30 Uhr - auf www.arte.tv zu sehen sein.

