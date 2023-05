Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Neues Managementbuch über Internationalisierung von Michael Gutowski

Augsburg/Frankfurt (ots)

"Internationalisierung für Aufsichtsräte und Beiräte", Michael Gutowski 128 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-075-7, Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld und Andreas Renner, Verlag Diplomatic Council Publishing mit Steinbeis Augsburg Business School

Vom Exportgeschäft zur echten Internationalisierung bis hin zum Recruiting aus dem Ausland

Michael Gutowski: "Firmen, die internationale Entwicklungen nicht im Blick haben, verschenken viel Potential und laufen Gefahr, in ihrem Heimatmarkt überrascht zu werden."

In der Buchreihe "Praxiswissen für Aufsichtsräte und Beiräte" ist ein neues Werk über Internationalisierung erschienen. Die Reihe wird von der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council gemeinsam mit der C-Level-Kaderschmiede Steinbeis Augsburg Business School herausgegeben. Auf kompakten 128 Seiten erklärt der Autor Michael Gutowski, langjähriges Mitglied im Diplomatic Council, wie Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum ihr Auslandsgeschäft in Schwung bringen können. Was sind die Unterschiede zwischen Internationalisierung und Globalisierung und warum ein Exportgeschäft noch kein internationales Unternehmen ausmacht, sind zwei der insgesamt 15 Themenblöcke, die in dem Werk präzise und auf die Zielgruppe zugeschnitten behandelt werden. "Unternehmen, die internationale Entwicklungen nicht im Blick haben, verschenken viel Potential und laufen Gefahr, sogar in ihrem Heimatmarkt überrascht zu werden", bringt Autor Michael Gutowski auf den Punkt, warum Internationalisierung wichtig ist.

"Wir freuen uns, mit Michael Gutowski einen weiteren hochkarätigen Autor für unsere Buchserie für Aufsichtsräte und Beiräte gewonnen zu haben", sagt Andreas Renner, Geschäftsführer und Akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School. Er betont: "Das neue Werk zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es der Autor aus der Praxis heraus geschrieben hat und seine Erkenntnisse und Erfahrungen auf den Punkt bringt."

Berater und Interim Manager schreibt aus der Praxis heraus

Das Buch basiert durchweg auf eigenen Erfahrungen des Autors, was es von herkömmlichen Lehrbüchern wohltuend unterscheidet. Das ist kein Zufall: Michael Gutowski hat als Berater und Interim Manager über Jahrzehnte hinweg viele Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion aktiv begleitet. Interim Manager zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbst für einige Zeit in eine Führungsrolle bei ihren Mandanten schlüpfen und damit hautnah an verantwortlicher Position die Firmenentwicklung in die Hand nehmen. Dieses geballte Praxiswissen liest man Gutowskis neuem Werk Seite für Seite an.

Ebenso merkt man, dass er als Fachbuchautor kein Neuling ist: Michael Gutowski hat sich bereits in der Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen", die vom Diplomatic Council gemeinsam mit United Interim, der führenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum herausgegeben wird, als Autor hervorgetan. An den beiden Werken über "Business Transformation" (ISBN 978-3-98674-009-2) und "Human Resources - Personalwesen in Krisenzeiten" (ISBN 978-3-98674-054-2) hat er maßgeblich mitgewirkt.

"Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennenlernen", bekräftigt Dr. Harald Schönfeld, Herausgeber beider Buchreihen und Geschäftsführer von United Interim.

Rekrutierung aus dem Ausland

Mit Interesse werden angesichts des vorherrschenden Fach- und Führungskräftemangels viele Manager im neuen Werk "Internationalisierung für Aufsichtsräte und Beiräte" lesen, wie internationales Recruiting funktioniert. "Qualifizierte Mitarbeitende aus dem Ausland zu holen, stellt für viele Unternehmen einen Schlüsselfaktor dar, um den Betrieb aufrecht zu erhalten", sagt Michael Gutowski. Der Experte führt aus: "Im Mittelstand herrscht häufig Unsicherheit, wie man ein internationales Arbeitsumfeld schafft, das Fach- und Führungskräfte aus anderen Ländern und Kulturen anzieht und wie man überhaupt an diese Zielgruppe herankommt. Mit meinem neuen Buch will ich zur Aufklärung unter anderem bei diesem Thema beitragen."

Hang Nguyen, Generalsekretärin des Diplomatic Council und Leiterin des Verlages, erklärt: "Michael Gutowski verfügt über ein breites Spektrum an Führungserfahrung als CEO, Geschäftsführer, Vorstand, Managing Partner, Interim Manager und Berater auf den Gebieten Internationalisierung, Business Transformation und Nachhaltigkeit. Wir können uns glücklich schätzen, wenn ein solcher Hochkaräter die Zeit findet, sein Know-how in einem Buch weiterzugeben."

Das Diplomatic Council verknüpft einen globalen Think Tank, ein weltweites Business Network und eine Charity Foundation in einer einzigartigen Organisation mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen.

Die Steinbeis Augsburg Business School zählt zu den führenden C-Level-Kaderschmieden für Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt liegt auf praxisnaher Know-how-Vermittlung durch gestandene Praktiker ("Betriebspraxis statt ex cathedra").

Beide Institutionen geben gemeinsam die Buchreihe "Praxiswissen für Aufsichtsräte und Beiräte" heraus, führen C-Level-Veranstaltungen wie u.a. die "Starnberger See Gespräche" durch, geben zusammen Studien heraus und bilden damit ein Networking-Ökosystem für Topmanager und Unternehmer.

Original-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell