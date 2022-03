Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Neues Fachbuch "Maschinen- und Anlagenbau - Interim Manager berichten aus der Praxis"

Frankfurt/Zürich (ots)

Gemeinsames Werk von United Interim, der größten Online-Plattform für Interim Manager im deutschsprachigen Raum, und der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council

"Maschinen- und Anlagenbau - Interim Manager berichten aus der Praxis", Eckhart Hilgenstock, Falk Janotta, Peter Lüthi, Hans Rolf Niehues, Manfred Richter, Dr. Uwe Seidel, Götz Stapelfeldt, Michael Weimar. Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker, 312 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-947818-75-4

Interim Manager lernen im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele betriebliche Herausforderungen kennen wie keine andere Berufsgruppe. So lautet das Credo der Buchreihe "Von Interim Managern lernen". Im neuen Band "Maschinen- und Anlagenbau - Interim Manager berichten aus der Praxis" haben Interim Manager ihr über Jahrzehnte hinweg erworbenes geballtes Know-how auf 312 Seiten zu Papier gebracht. Zielgruppe sind Führungskräfte, die nach praxisbezogener Unterstützung und erprobter Hilfestellung angesichts der aktuellen Herausforderungen suchen, die die Branche derzeit erlebt.

Die Themen und Autoren: Von Interim Managern lernen (Dr. Harald Schönfeld, Jürgen Becker), Marketing- und Sales-Intelligenz im Maschinenbau (Eckhart Hilgenstock), der Stellenwert von Führung und Management (Peter Lüthi), Ertragskraft und Liquidität verbessern (Hans Rolf Niehues), Technischer Einkauf (Manfred Richter), Trendsurfen mit KPIs (Michael Weimar), die Rolle des CIO bei der Digitalisierung im Maschinenbau (Falk Janotta), Innovationskraft aufbauen im Maschinenbau (Dr. Uwe Seidel), Lean Management in der Produktion (Götz Stapelfeldt). Mit diesem geballten Fachwissen aus der Praxis darf das Buch als das neue Standardwerk für den Maschinen- und Anlagenbau in Zeiten des Umbruchs zur Digitalisierung, zum Internet der Dinge und in Richtung Künstlicher Intelligenz gelten.

Starker Praxisbezug im Fachbuchsegment

Die Herausgeber Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker sind Geschäftsführer von United Interim, der laut Angaben führenden Online-Plattform für die Vermittlung von Interim Managern an Unternehmen. Dadurch und durch ihre bald 20-jährige Tätigkeit im Interim-Business kennen die beiden nach eigener Darstellung praktisch alle renommierten Interim Manager im deutschsprachigen Raum persönlich und tragen dafür Sorge, dass in der neuen Fachbuchreihe nur die Besten der Besten zu Wort kommen. "Mit Interim Managern als Autoren bringen wir einen starken Praxisbezug in das Fachbuchsegment", sagt Dr. Harald Schönfeld. Sein Kollege Jürgen Becker führt aus: "Interim Manager entwickeln und dozieren keine Theorien und geben keine guten Ratschläge, sondern stehen tagtäglich im Betriebsalltag ihren Mann bzw. ihre Frau in Führungsverantwortung. Dadurch können sie Fachbücher mit einem Praxisbezug verfassen wie kaum eine andere Autorengruppe." Die Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen" soll in jeweils eigenen Bänden alle gängigen Branchen und Fachgebiete abdecken. Nach dem 2021 veröffentlichten Startband "Automotive" und dem jetzt erschienenen Werk über den Maschinen- und Anlagenbau kommt als nächstes das Thema "Business Transformation" an die Reihe.

Fachbücher, die einen neuen Standard setzen

Für seine Verlagsaktivitäten hat sich United Interim mit der globalen Denkfabrik Diplomatic Council (DC) verbündet, die zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört. In der Kooperation wollen die beiden Partner "Fachbücher publizieren, die in ihrem jeweiligen Segment einen neuen Standard setzen", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Das Diplomatic Council (DC) ist eine von Mitgliedern getragene Non-Governmental-Organisation (NGO) und veröffentlicht in seinem Verlag DC Publishing schon seit 2018 wesentliche Erkenntnisse aus der Arbeit mit den Vereinten Nationen. Mitglieder sind neben Diplomaten vor allem Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Verlagsaktivitäten konzentrieren sich bislang auf Sachbücher, die komplexe Sachverhalte für jedermann verständlich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Zu den erfolgreichsten Titeln gehören "75 Jahre UNO - Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen", "Inside WHO", "Hacker", "Stasi 2.0", "Welt ohne Bargeld", "Cyber War", "Die biometrische Vermessung der Menschheit", "Migration nach Europa", "2045 - Das Jahr, in dem die Künstliche Intelligenz schlauer wird als der Mensch", "Europa am Scheideweg", "Digitale Disruption", "Ewige Pandemie", "Die Dekade 2020-2030", "Was nach dem Smartphone kommt", "Metaverse", "Denken 5.0", "Das Versagen des Westens in Afghanistan, Syrien und der Ukraine" sowie "Wenn sich China und Russland verbünden...".

Mit der Markteinführung der Fachbücher haben United Interim und Diplomatic Council die renommierte PR-Agentur euromarcom (European Marketing Communications) beauftragt. Die Agentur ist auf die Markt- und Markenkommunikation anspruchsvoller und komplexer Produkte und Sachverhalte spezialisiert. Beim Diplomatic Council zeichnet euromarcom seit der Gründung vor mehr als zehn Jahren für die weltweite Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

