"Sebastian Fitzeks Die Therapie" startet weltweit erfolgreich bei Prime Video

München (ots)

Erfolgreicher Start: Sebastian Fitzeks Die Therapie erreicht auf Anhieb Platz 1 der Prime Video Charts in Deutschland und Österreich. In der Startwoche hält die deutsche Original Serie in Deutschland und Österreich den Platz an der Spitze und rangiert zudem in den Top Ten der meistgesehenen Prime Video Titel in über 30 weiteren Ländern, darunter Spanien, Frankreich, der Türkei, Brasilien und den USA. Prime Video veröffentlicht seine Top Ten direkt in der Prime Video App und aktualisiert die Platzierungen täglich. Sebastian Fitzeks Die Therapie ist seit 26. Oktober bei Prime Video verfügbar.

Die erfolgreiche Kooperation zwischen Sebastian Fitzek, Prime Video und Ziegler Film geht indes bereits weiter. Demnächst starten die Dreharbeiten für eine Spielfilm-Adaption des Fitzek-Romans Der Heimweg, den Ziegler Film für Prime Video realisiert.

Die deutsche Original Serie Sebastian Fitzeks Die Therapie wurde von Ziegler Film realisiert. Alexander Rümelin (Lindenberg! Mach dein Ding) führte den Writer's Room an. Produziert wurde die Serie von Regina Ziegler (Abgeschnitten, Weissensee) und Barbara Thielen (Passagier 23).

Sebastian Fitzeks Die Therapie ist die neueste Ergänzung innerhalb der Prime-Mitgliedschaft. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

