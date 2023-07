Amazon.de

Die Teddy Teclebrhan Show: Prime Video startet neue Comedy-Personality-Show

Bild-Infos

Download

München (ots)

- In sechs Episoden nimmt der Entertainer Prime-Mitglieder ab 2024 mit in seine Welt der Unterhaltung

- Zuschauer:innen dürfen sich auf hochkarätige Gast-Stars sowie auf Teddys zahlreiche Charaktere wie Antoine, Percy und viele mehr freuen

- Erste Bilder der Show finden Sie hier

Bühne frei für Tedros 'Teddy' Teclebrhan: Prime Video bestätigt heute, dass sich Prime-Mitglieder auf Die Teddy Teclebrhan Show, eine neue Unterhaltungsshow von und mit dem Entertainer, freuen können. Die Comedy-Personality-Show nimmt die Zuschauer:innnen in sechs Episoden mit in eine Welt voller Unterhaltung im Teddy-Style, als erstes Projekt aus der mehrjährigen, exklusiven Zusammenarbeit von Prime Video. Die Teddy Teclebrhan Show startet 2024 exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr.

Zum ersten Mal bekommen Teddy und seine Kunstfiguren ihre eigene Show! Leichter gesagt als getan, denn Teddy hat alle Hände voll zu tun seine übereifrigen 'Freunde' - die von Teddy gespielten Charakteren Antoine, Percy, Ernst und Co. - zu koordinieren und bei Laune zu halten... denn jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen, wie die Show auszusehen hat. Darüber hinaus tritt Teddy mit hochkarätigen Gaststars auf seiner Entertainment-Spielwiese auf: einer modern interpretierten Showbühne mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Erlebnissen aus Teddys Leben.

"Wir freuen uns, dass wir alle Kunstfiguren von Teddy zum ersten Mal in einer abendfüllende Unterhaltungsshow bei Prime Video zusammenbringen können", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator - kurz, ein Meister des Entertainments. Unsere Prime-Mitglieder können sich auf seine einzigartige Welt der Unterhaltung mit hochkarätigen Gaststars freuen."

"Teddy ist ein großartiger Ausnahmekünstler, wir sind sehr stolz darauf, seine kreativen Ideen zusammen mit ihm und diesem tollen Team für Amazon Studios umsetzen zu dürfen. Und natürlich auch die Ideen von Antoine, Percy und co... Was für ein spektakuläres Ensemble", ergänzt Produzentin Nina Etspüler im Namen von sich und Creative Producer Bob Heinemann.

Teddy Teclebrhan ergänzt: "Ich freu mich bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy Welt gefunden zu haben."

Die Dreharbeiten für Die Teddy Teclebrhan Show haben in Köln begonnen. Die Show ist eine Produktion von Leonine Studios zusammen mit der von Teddy Teclebrhan neu gegründeten KOFBELU GmbH. Producerin ist Nina Etspüler (Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt, One Mic Stand), Creative Producer ist Bob Heinemann. Johannes Spiecker führt Regie (Wer stiehlt mir die Show?, Joko gegen Klaas gegen ProSieben), Claudius Pläging (Die Carolin Kebekus Show, One Mic Stand) als Autor zeichnet zusammen mit Teddy Teclebrhan für die Showbücher verantwortlich. Bode Brodmüller (Wer stiehlt mir die Show?, European Film Awards) verantwortet das Design und Set.

Die Teddy Teclebrhan Show ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter Deutsche Originals wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Deutschland89, und LOL: Last One Laughing und preisgekrönte internationale Original Serien und Filme wie die Emmy- und Golden Globe-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, das Emmy-nominierte satirische Superhelden-Drama The Boys sowie die Mega-Hits Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Tom Clancy's Jack Ryan, Peripherie, Samaritan, Thirteen Lives, The Tomorrow War und Reacher. Zusätzlich stehen zahlreiche lizensierte Inhalte in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit zur Verfügung.

Prime-Mitglieder sehen Prime Videoüber die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online. Eine Übersicht über die kompatiblen Geräte für die Prime Video App gibt es im Amazon-Factsheet. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell