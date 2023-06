Amazon.de

"Kindle Storyteller Award 2023" - Jetzt mitmachen beim Schreibwettbewerb für unabhängige Autor*innen!

2 Audios

230626_BmE_KSA2023.mp3

MP3 - 1,3 MB - 01:22 Download Your browser does not support the audio element.

230626_OTP_KSA2023.mp3

MP3 - 1,8 MB - 01:58 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Inspirierende, faszinierende und außergewöhnliche Geschichten können ihre Wirkung erst so richtig entfalten, wenn sie auch geteilt werden. Dank Self-Publishing können wir lesen, was uns sonst vielleicht verborgen geblieben wäre und hätten so manches Autoren-Talent nie kennengelernt. So wie Anya Omah, die im März 2014 ihren Debütroman veröffentlichte und seitdem richtig durchgestartet ist und es mittlerweile sogar bis auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Jetzt unterstützt sie andere engagierte Schriftsteller und Schriftstellerinnen als Jurorin für den von Amazon ins Leben gerufenen Kindle Storyteller Award. Mehr dazu von meinem Kollegen Oliver Heinze.

Sprecher: Getreu dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, hängte Anya Omah eines Tages ihren Bürojob als Wirtschaftspsychologin an den Nagel und versuchte einfach ihr Glück als Autorin.

O-Ton 1 (Anya Omah, 15 Sek.): "Ich war verrückt genug, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und kehrte dem sicheren Bürojob den Rücken. Als die Chance da war, meinen Traum zu leben, habe ich natürlich zugegriffen. Das war zwar nicht immer einfach, fühlte sich aber von Beginn an richtig an und es hätte gar nicht besser laufen können."

Sprecher: Dank Self Publishing ist es heutzutage super einfach, ein Buch selbst zu veröffentlichen, um damit ein großes Publikum zu gewinnen.

O-Ton 2 (Anya Omah, 17 Sek.): "Wer also diesen Traum hat, sollte unbedingt dranbleiben und es einfach ausprobieren. Das Gute daran ist, dass man die Rechte am eigenen Buch behält und das Veröffentlichen selbst keine Kosten verursacht. Das bedeutet, dass es eigentlich kein Risiko für Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, also man kann nur gewinnen."

Sprecher: Der Mut, sich und sein Werk jetzt zu präsentieren, kann sich richtig lohnen, denn Amazon würdigt zum 9. Mal engagierte Autoren und Autorinnen mit dem Kindle Storyteller Award.

O-Ton 3 (Anya Omah, 22 Sek.): "Noch bis einschließlich 31. August haben alle ab 18 die Möglichkeit, ihre Bücher für den Wettbewerb einzureichen. Der Award wird mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro und einem Verlagsangebot von Amazon Publishing dotiert. Und zudem erhalten die Finalist:innen die Chance, ihren Titel als Hörbuch mit Audible zu veröffentlichen. Und alle, die es ins Finale schaffen, werden bis zum 30. September bekannt gegeben."

Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos und alle Teilnahmebedingungen zum Schreibwettbewerb für unabhängige Autoren gibt es unter amazon.de/storyteller. Dort können Sie auch gleich Ihr Buch hochladen - und zwar noch bis zum 31. August 2023. Die Auszeichnung der Gewinnerin oder des Gewinners erfolgt bis Ende November 2023. Übrigens: Wer sich selbst mal ein Bild von aufstrebenden Autoren machen will, der findet alle Titel als Taschenbuch oder E-Book unter Amazon.de.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell