Verlag Carl Ueberreuter

Schauspieler und Kabarettist Robert Palfrader legt seinen ersten Roman vor/ Ein famoser Ausflug ins literarische Genre, ausdrucksstark und atmosphärisch

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

In Österreich regierte er als legendärer "Kaiser", im TV-Hit "Braunschlag" als Bürgermeister und auch in Serien wie "Bier Royal", "Der Metzger" und "Totenfrau" glänzte er als Schauspieler. Er feiert Erfolge auf den Bühnen des Theaters und des Kabaretts und taucht mit seinem neuen Roman "Ein paar Leben später" nun auch in das literarische Genre ein. Und er tut das auf ganz famose Art!

INHALT: Eine fesselnde Familiengeschichte in der Realität und Fantasie verschwimmen, ausdrucksstark und atmosphärisch erzählt er von den Erlebnissen mehrerer Generationen, deren Weg von Südtirol über Argentinien bis nach Österreich führte.

Die Geschichte einer Familie aus dem ladinischen Teil Südtirols: Die eine Urgroßmutter überaus fromm und ihr Schicksal erduldend, die andere belesen, eine erfolgreiche Hundezüchterin und ihre Zukunft patent selbst in die Hand nehmend; der eine Urgroßvater geschäftstüchtig und geltungssüchtig, der andere ein geläuterter Rabauke; die Großmutter ein "gefallenes" Küchenmädchen mit ausgeprägtem Freiheitsdrang, der Großvater ein schmächtiger zweiter Sohn ohne Zukunftsperspektive, der sein Glück in Argentinien sucht und vorübergehend auch findet bis er zurück in Südtirol in die Wirren des Zweiten Weltkrieges gerät.

Ohne romantische Klischees erzählt Robert Palfrader über das harte Leben der Ladiner, ein kleines, rätoromanisches Volk mit eigener Sprache in den Dolomiten, eine Minderheit im nördlichen Italien. Es waren überwiegend Bergbauern, die den steilen Hängen eine Existenz abgetrotzt und im Laufe der Jahrhunderte eine gewisse Sturheit gegenüber Regeln von außen entwickelt haben - was viele von ihnen zu überaus starken Charakterköpfen gemacht hat.

"Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie oft ich die Unwahrheit erzählen werde müssen, um die Geschichte der Familie meines Vaters glaubhaft erscheinen lassen zu können. Denn die ganze Wahrheit kann ich niemandem zumuten, dafür ist sie zu absurd. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie als bloße Fantasie eines offenbar Verrückten abgetan werden könnte, niemand mir Glauben schenken wird. Denn die Vorkommnisse erscheinen wie eine lächerliche Aneinanderreihung von Unwahrscheinlichkeiten, die nur dazu dienen sollen, die Eitelkeit des Erzählers zu befriedigen. Und natürlich gibt es Leute, die Ihnen versichern werden, dass sie genau wissen, was damals passiert ist. Die behaupten werden, die beteiligten Personen gekannt zu haben, im Besitz von Beweisen zu sein. Mit ein Grund dafür, weshalb es so viele Versionen dieser Geschichte gibt. Aber nur ich, weiß, was wirklich passiert ist. Nur ich weiß, welch absurde Zufälle letztendlich zu meiner Existenz geführt haben."(Robert Palfrader)

DAS BUCH: Robert Palfrader Ein paar Leben später | Roman | Hardcover mit Schutzumschlag | 160 Seiten | Carl Ueberreuter Verlag |ISBN 978-3-8000-7858-5 | EUR 22,-

DER AUTOR: Robert Palfrader, 1968 in Wien geboren, arbeitete zunächst in der Hotellerie, war Cafetier, Werbetexter, Produktionsleiter, Radiomoderator und TV-Redakteur, bis er den Weg vor die Kamera bzw. auf die Bühne fand. Seitdem ist er in zahlreichen TV-Sendungen, Filmen und Serien sowie Bühnenproduktionen als Drehbuchautor, Schauspieler und Kabarettist tätig. Zurzeit dreht er Serien für Netflix und ARD, ist mit einem Soloprogramm "Allein" und den "Staatskünstlern" Scheuba und Maurer unterwegs und bereitet an der Wiener Volksoper mit Ruth Brauer-Kvam die Operettenrevue "Ein bisschen trallala" vor. Er lebt in Wien und im Waldviertel. "Ein paar Leben später" ist sein erster Roman.

LESERSTIMMEN: Robert Palfrader schreibt mit einer lakonischen Distanz über die Geschichte seiner Familie. In der aber steckt mehr Liebe als in manch einem Heiratsantrag. DER STANDARD | Karl Fluch

Es wäre kein Palfrader, wenn man nicht schmunzeln müsste und sich über die absurden Abgründe auch gut amüsieren könnte, doch in der Essenz ist es eine Geschichte der Herkunft, eine des Zufalls von Biografien und damit eine sehr zeitgenössische Erzählung, die mich an vielen Stellen berührt hat. KLEINE ZEITUNG |Barbara Haas

Da hat man immer nur den Kaiser im Kopf und auf einmal stellt sich raus, der ist Autor, ein richtig guter sogar! Der Mann ist auch dann lustig, wenn er nichts Lustiges erzählt, meine Verehrung für "Ein paar Leben später", was für ein schönes, liebe- und fantasievolles Buch! SEESEITEN BUCHHANDLUNG | Johannes Kößler

Original-Content von: Verlag Carl Ueberreuter, übermittelt durch news aktuell