Autor des bestverkauften Buches 2022 in Österreich kommt nach Leipzig: THOMAS STIPSITS zu Gast bei der Buchmesse

Auch in Österreich sind die Bestseller-Listen fest in der Hand deutscher Verlage. Außer, wenn THOMAS STIPSITS, beliebter Kabarettist und Schauspieler wieder einen neuen Krimi herausbringt. Dann darf sich ein kleiner österreichischer Verlag über den Jahresbestseller 2022 freuen!

Ende April wird der Autor zu Gast bei der Leipziger Buchmesse sein und seine Bücher vorstellen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich selbst davon zu überzeugen, was Thomas Stipsits so besonders macht. Warum lieben die Leser:innen seine mörderisch-witzigen Geschichten aus einem nur scheinbar idyllischen Dorf im südlichen Burgenland so sehr? Wie hat er es geschafft, seine Figuren in die Herzen der Krimifans zu schreiben?

Jedes Interview mit Thomas Stipsits ist immer auch eine Portion "Krimi-Kabarett". Er verleiht der Tradition des Schmähführens eine zeitgemäße Dimension! Gönnen Sie sich ein unterhaltsames Gespräch und stellen Sie Ihrem Publikum diesen charmanten Geschichtenerzähler vor! Laden Sie Ihre Leser:innen auf eine Buch-Reise nach Österreich ein!

Fordern Sie jetzt Ihre Rezensionsexemplare an und vereinbaren Sie einen Interviewtermin.

Die beliebten Dorfkrimis aus Stinatz

Ermittelt wird vom Käsepappeltee trinkenden Inspektor Sifkovits - auch als Columbo von Stinatz bekannt. Er ist schrullig aber liebenswert, gemütlich aber trotzdem effizient, Unterstützt wird er tatkräftig von der "besten kriminalistischen Investigativ-Organisation der Welt", der "Kopftuchmafia" - so wird das alteingesessene Trio, die Resetarits Hilda, die dicke Grandits Resl und seine Mutter Baba, liebevoll genannt.

Die vermeintlich heile, kleine Welt am Land, ist ein fruchtbarer Boden für mörderische Verbrechen mit einem Schuss bissigen Humor.

Die Krimis zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus Spannung, Witz und Lokalkolorit aus, die begeistert. Sie schaffen eine besondere Atmosphäre, lassen in die Welt des kleinen Dorfes Stinatz einzutauchen und fesseln durch detaillierte Beschreibung der Landschaft, der Bewohner und ihrer Eigenarten.

Bei Ueberreuter erschienen: "Kopftuchmafia", "Uhudler-Verschwörung" und "Eierkratz-Komplott".

Erfolge:

Insgesamt wurden mehr als 300.000 Exemplare der Stinatz-Krimis verkauft!

Meistverkauftes Buch 2022 "Eierkratz-Komplott" **

Meistverkauftes Buch 2020 "Kopftuchmafia"

Alle drei Stinatz-Krimis erreichten wochenlange Nr.1-Platzierungen in den österreichischen Charts.

Alle drei (!) Stinatz-Krimis gleichzeitig unter den Top-10 im April 2022 (Platz 1/5/7)

Thomas Stipsits, 1983 in Leoben geboren, schrieb bereits in der Schule Lieder und kleine Sketche. Sein erstes Soloprogramm "tiefkalt" feierte 2001 Premiere, es folgten fünf Soloprogramme und zwei satirische Kleinkunststücke, aktuell tritt er sehr erfolgreich mit seinem Programm "Stinatzer Delikatessen" auf. Er ist in zahlreichen Fernsehproduktionen ("Braunschlag", "Tatort", "Vorstadtweiber"), Filmen ("Love Machine", "Love Machine2") und regelmäßig in "Was gibt es Neues?" zu sehen.

Aktuell bricht sein neuer Kinofilm "Griechenland" mit mehr als 100.000 Besuchern in nur 10 Tagen, Zuschauerrekorde!

Preise und Auszeichnungen u.a.:

2000 Kärntner Kleinkunstpreis

2004, gemeinsam mit Klaus Eckel, Pepi Hopf und Martin Kosch Österreichischer Kabarettförderpreis 2021 Salzburger Stier (verliehen in Karlsruhe), einer der renommiertesten Kleinkunstpreise im deutschen Sprachraum

2019 Romy in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film

2020/2021/2022 Platinbuch des Österreichischen Buchhandels

Aktuell nominiert für die Romy 2023 in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film

** Wie klein die Welt doch ist: auch in einigen Teilen Deutschlands ist das "Eierkratzen" ein traditioneller Osterbrauch!

