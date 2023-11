KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"MY MOVE - Tanz deines Lebens!" ab 4. November 2023 bei KiKA

Promintente Tanz-Coaches bringen Jugendliche auf die große Bühne

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Bei "MY MOVE - Tanz deines Lebens!" (rbb/MDR) tanzen 19 Jugendliche darum, dass ihr Traum in Erfüllung geht: Sie alle wollen Teil der MY MOVE DANCECREW werden. Vor einer prominenten Jury geben die jungen Tanztalente in der dritten Staffel dafür alles. Ab dem 4. November 2023 werden Doppelfolgen der Doku-Reihe immer samstags um 20:10 Uhr bei KiKA gezeigt und bereits einen Tag vor der Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.

Nachdem die Jury, bestehend aus Sänger und Songwriter MYLE ("Not Ready", "Mutual"), Choreografin Sarah Hammerschmidt, die u.a. mit Helene Fischer zusammenarbeitet, und Tänzerin und Content Creatorin Ivana Santacruz, entschieden hat, wer zur MY MOVE DANCECREW gehört, ziehen die Jugendlichen für einen Monat nach Berlin. Dort leben sie gemeinsam in einer WG und trainieren jeden Tag. Unterstützt werden sie dabei von weiteren prominenten Tänzer*innen. Ihr großes Ziel ist es, auf einem Konzert von MYLE vor tausenden von Fans aufzutreten.

"MY MOVE - Tanz deines Lebens!" nimmt die Zuschauenden mit auf die Reise von acht Tanztalentenzwischen 13 und 16 Jahren, die erstmals die große Chance bekommen, den Alltag der Profis kennenzulernen. Die Doku-Reihe zeigt ihre Herausforderungen, ihre Fortschritte und wie die unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen.

Produziert wurde die Tanz-Doku von STARSHIP FILM GmbH, Yvonne Beckel und Sebastian Rix, im Auftrag des federführenden rbb und des MDR. Redaktionelle Verantwortung liegt bei Anke Pelzer (rbb) und Anke Gerstel (MDR).

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell