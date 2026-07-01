Kontrast Personalberatung GmbH

Forschungsdienste digital neu aufgestellt: Kontrast besetzt Leitungsfunktion in Berlin Executive Search für Forschungsträger erfolgreich abgeschlossen - Top-Shortlist ermöglicht Spitzenauswahl

Hamburg/Berlin (ots)

Die Digitalisierung wissenschaftsnaher Services wird für Forschungseinrichtungen zunehmend zu einem strategischen Erfolgsfaktor. Forschungsinformation, Publikationsservices, Open Science, Forschungsdatenmanagement und Bibliotheksdienste beeinflussen wissenschaftlicher Exzellenz und Reputation.

Vor diesem Hintergrund hat die Kontrast Personalberatung GmbH ein Executive-Search-Mandat für einen Berliner Forschungsträger erfolgreich abgeschlossen. Besetzt wurde die Position Leitung Forschungsinformation, Daten & Bibliotheksdienste. Die Arbeitsverträge sind unterzeichnet.

Nach 90 Tagen lag eine Shortlist mit zehn Top-Level-Kandidat mit geprüften Bewerbungsmappen vor. Das angepasste Auswahlverfahren mit Kommission wurde zeitnah umgesetzt und innerhalb eines Monats konnte ein Arbeitsvertrag mit Top Kandidatin geschlossen werden

Die Besetzung galt als anspruchsvoll. Stellenausschreibung forderte: Management-Wissen Forschungsinfrastruktur, Daten- und Informationsmanagement, Digitalisierung, Serviceentwicklung sowie Sicherheit im Umgang mit wissenschaftsnahen Governance- und Compliance-Anforderungen.

Kontrast begleitete das Mandat mit Direktansprache, strukturierter Vorauswahl, professionellem Bewerbungsmanagement und passendem Auswahlverfahren. Die Personalberatung positioniert sich damit erneut erfolgreich als spezialisierter Instanz für Organisationen, die Schlüsselrollen in Digitalisierung und Business Development besetzen müssen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war die enge Zusammenarbeit mit Auswahlkommission und Management des Auftraggebers. Besonders die Vorständin und ihre Vorstandsreferentin unterstützten den Prozess mit hoher Verbindlichkeit und wertschätzender Kommunikation. Diese konsequente Begleitung trug maßgeblich dazu bei, die favorisierte Top-Kandidatin für die Leitungsfunktion zu gewinnen.

Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg und Berlin unterstützt Forschungseinrichtungen, Hochschulen, öffentliche Auftraggeber und Mittelstand bei der Besetzung anspruchsvoller Führungspositionen. Schwerpunkte sind Executive Search, Headhunting und Auswahlverfahren für Management-Digitalisierung, Wissenschafts-management und strategische Transformation. Fest angestellte Personalberater verbinden Recruitment Consulting und moderne Eignungsdiagnostik zu strukturierten, transparenten Besetzungsprozessen für Gremien, Kommissionen und vertrauliche Mandate.

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