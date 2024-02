Kontrast Personalberatung GmbH

Headhunting - Executive Search für mittelständisches Unternehmen im Bereich Technologie & Elektronik

Hamburg (ots)

Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt Rekrutierung von technischer Geschäftsführung für industrielle Schaltanlagen & digitale Steuerungstechnik

Die Kontrast Personalberatung GmbH als Headhunting Agentur mit über 30 Jahren Erfahrung hat in 2023 und auch in diesem Jahr bereits mehrere Auftraggeber erfolgreich beim Executive Search für top Vakanzen im technischen Management unterstützt.

Ganz aktuell rekrutiert die Headhunting Agentur aus Hamburg für ein Mittelstandsunternehmen für Elektronik und automatische Steuerungssystem. Das Unternehmen mit weltweiten Kompetenz-Zentren, welches Teil einer Technologie-Holding ist, sucht für den Standort in Norddeutschland eine technische Geschäftsführung und hat die Personalberater:innen aus Hamburg mit dem Executive Search beauftragt.

Target Profiling für effektiven Executive Search

Für die zielgerichtete Personalsuche haben die Headhunter zunächst ein konkretes Profiling ausgearbeitet und die spezifischen Anforderungen an die Kandidat:innen zu definiert. Gesucht werden erfahrene Leitungskräfte mit einem abgeschlossenen Studium in einem technischen Bereich sowie fundierten Kenntnissen in der Steuerungstechnik von industriellen Anlagen.

Dieses Profil ergibt sich aus der konkreten Stellenbeschreibung: Die neue Geschäftsführung wird für die technischen Leitung des Unternehmen sowie die Weiterentwicklung der technischen Produkte und digitalen Technologien verantwortlich sein.

Aktiver Kandidatenpool für Direktansprache

Auf Basis dieses Profils sind die Personalberater:innen in die aktive Direktansprache gestartet. Geeignete Kandidat:innen hat das fest angestellte Recruiter-Team vor allem in dem gut gepflegten firmeninternen Kandidatenpool identifiziert. So konnten die Headhunter die Vakanz bereits hochqualifizierten Manager:innen vorstellen. Parallel hat das Team auch direkt am Markt nach passenden Bewerber:innen recherchiert. Die Expert:innen für Executive Search freuen sich zudem über aktive Bewerbungen auf die Stelle.

