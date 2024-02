Kontrast Personalberatung GmbH

Smarter Executive Search meistert schnelle Besetzung der Vertriebsleitung bei Hightech Start-up für Pflegesoftware

Hamburg (ots)

Headhunter rekrutieren erfolgreich top Kandidat:innen für anspruchsvolle Management-Position und ermöglichen kurzfristige Stellenbesetzung

Ein innovatives und einzigartiges digitales Healthcare Unternehmen, welches erfolgreich eine Pflegedienst- und Abrechnungssoftware entwickelt hat, war Ende letzten Jahres auf der Suche nach einer neuen Vertriebsleitung für den Firmenstandort in Norddeutschland. Die Leitungskraft wird in dem europaweit tätigen Start-up die Gesamtverantwortung für den Vertrieb in Deutschland übernehmen. Die Expert:innen der Kontrast Personalberatung GmbH für Executive Search waren gefordert, passende Manager:innen für die aktive Marktbearbeitung zu gewinnen.

Starkes Profiling und zielgerichtete Direktansprache

Die erfahrenen Headhunter der Hamburger Personalberatung haben sich bei dem Auftrag umfassend auf die Direktansprache für diese besondere Stelle vorbereitet und sich dafür intensiv mit der Branche, dem Unternehmen und der Vakanz beschäftigt. Auf Grundlage dieses starken Profilings mit einem konkreten Zielpersonensteckbrief und einem klaren Bild der Software, des Unternehmens, des Zielmarktes und des Wettbewerbs sind die Recruiter:innen in die zielgerichtete Direktansprache gestartet.

Executive Search geeigneter Manager:innen

Dafür haben die Personalberater:innen intensiv am Markt und beim Wettbewerb des Auftraggebers nach geeigneten Kandidat:innen recherchiert und diese beim Executive Search digital, telefonisch und persönlich kontaktiert. Durch die professionelle Ansprache von top Manager:innen konnten mehrere hochqualifizierte Bewerbungen für die Vakanz in dem Start-up generiert werden. Die Stelle ist mittlerweile besetzt und das Hightech-Unternehmen damit ideal für den Vertrieb aufgestellt.

