Camelot Management Consultants AG

CAMELOT als UiPath Partner of the Year 2023 ausgezeichnet

Mannheim (ots)

CAMELOT Management Consultants wurde von UiPath zum Foundational Partner of the Year 2023 für die EMEA-Region ernannt. Grund für die Auszeichnung ist das herausragende Engagement, mit dem der Beratungsspezialist die transformative Wirkung künstlicher Intelligenz in Unternehmen durch Automatisierung zum Leben erweckt. Die Award-Verleihung erfolgte während der UiPath FORWARD VI Konferenz in Las Vegas, dem weltweit größten Treffen von Automatisierungsexperten.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, als UiPath-Partner des Jahres ausgezeichnet worden zu sein. Der Award ist ein Beleg dafür, dass wir UiPath Automatisierungslösungen erfolgreich nutzen, um Unternehmen noch stärker und innovativer zu machen", kommentiert Jorma Gall, Managing Partner bei CAMELOT.

CAMELOT arbeitet im Rahmen seiner Hyperautomation-Services eng mit UiPath zusammen, insbesondere bei der Einführung neuer Standards in der Testautomatisierung. Entwickelt wurden die Services, um Unternehmen von jeder Stufe der Automatisierung bis zum Erreichen ihrer vollen Automatisierungsfähigkeiten zu begleiten. Die CAMELOT Hyperautomation Platform (HAP) bietet Kunden eine sofort einsatzbereite Automatisierungsplattform "as a Service", die es ihnen ermöglicht, die Automatisierung in ihrem Unternehmen einfach und nachhaltig zu skalieren. Branchenführende Unternehmen wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) nutzen HAP bereits erfolgreich.

Das UiPath Partner Programm ermöglicht es Partnerunternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ihr Geschäft auszubauen und den Umsatz zu steigern. UiPath ist die branchenweit einzige End-to-End-Plattform für Business-Automatisierung. Sie wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, neu zu gestalten. Für alle Unternehmen und Organisationen, welche die Möglichkeiten von KI für Wettbewerbsvorteile nutzen möchten, ist nur UiPath in der Lage, KI durch Automatisierung zu operationalisieren: durch nahtlose Integration von Intelligenz in alltägliche Abläufe, Automatisierung aller wissensbasierten Tätigkeiten, Höherqualifizierung von Mitarbeitenden und Revolutionierung ganzer Branchen mit "AI at Work".

"Ich freue mich, CAMELOT zu seiner Auszeichnung als UiPath-Partner des Jahres 2023 zu gratulieren", kommentiert Kelly Ducourty, Chief Customer Officer bei UiPath. "Bei AI at Work geht es darum, KI-Potenziale in KI-Ergebnisse zu verwandeln. UiPath sorgt für eine schnelle Unternehmenstransformation in der KI-Ära, indem wir die Agilität und Geschwindigkeit der Unternehmensautomatisierung mit maschinellem Lernen, natürlicher Sprachverarbeitung und neuen allgemeinen und spezialisierten KI-Funktionen kombinieren. Unsere Partner sind entscheidend dafür, dass unsere Kunden diese Ergebnisse erzielen und einen Wettbewerbsvorteil in ihren Märkten erlangen können."

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Consulting Group mit Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

Original-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell