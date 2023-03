Camelot Management Consultants AG

CAMELOT erneut Vorreiter im Supply Chain Management

Analystenhaus ALM bestätigt marktführende Beratungskompetenz

Mannheim

Das US-amerikanische Analystenhaus ALM Intelligence hat CAMELOT Management Consultants auch in der Neuauflage seiner Pacesetter-Marktstudie als globalen Marktführer und "Pacesetter" (Vorreiter) in der Supply-Chain-Management-Beratung identifiziert. ALM bestätigte den herausragenden Mehrwert der CAMELOT-Beratungsleistungen für Kunden in einem sich schnell verändernden Marktumfeld. Unter den 23 Marktführern, die ALM Intelligence im Rahmen der Studie bewertete, war CAMELOT eines der wenigen Unternehmen, die den Pacesetter-Status erhielten.

Ziel der Pacesetter-Studie war es zu ermitteln, welche Beratungsanbieter in dem aktuellen dynamischen Marktumfeld den größten Nutzen bieten und worin genau dieser Nutzen besteht. Um dies herauszufinden, bewerteten die ALM-Analysten die Beratungsunternehmen nach fünf zentralen Kriterien: Geschäftsmodell, Mehrwert, Serviceerbringung, Kundenbefähigung und Marktpräsenz. Höchstnoten erhielt CAMELOT insbesondere für die Qualität der Serviceerbringung sowie für den Mehrwert, den die Consultants für Kunden erbringen.

Innovative Beratungsangebote

"Die erneute Auszeichnung als Vorreiter in der Supply-Chain-Management-Beratung bestätigt, dass wir immer wieder mit neuen, innovativen Beratungsangeboten den Bedarf unserer Kunden treffen", kommentiert Libor Kotlik, Managing Partner bei CAMELOT. Dazu zählt zum Beispiel ein neuer Risikomanagement-Ansatz, der darauf abzielt, Unternehmen auf Supply-Chain-Risiken vorzubereiten, unabhängig davon, um welches konkrete Risiko es sich handelt und wann es eintritt. Unternehmen profitieren damit von einer verbesserten Stabilität und Resilienz ihrer Lieferketten. Ein weiteres Beispiel ist ein Vorgehen zur Kostenoptimierung in der Supply Chain, das zu wettbewerbsfähigen Kosten führt, ohne die Erfüllung des Kundenbedarfs zu beeinträchtigen.

ALM Pacesetter Research (APR) ist eine Marktforschungsinitiative von ALM Intelligence, die den Anbietermarkt umfassend betrachtet. Für die Studie Pacesetter Research: Supply Chain 2023-2024 wurden 23 Marktführer in der Supply-Chain-Management-Beratung in vier Marktsegmenten analysiert.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Consulting Group mit Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

