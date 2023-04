Camelot ITLab gewinnt SAP Innovation Award

Mannheim (ots) - Dr. Josef Packowski, Gründer der CAMELOT Group, ist am vergangenen Donnerstag nach kurzer schwerer Krankheit unerwartet verstorben. CAMELOT trauert um einen außergewöhnlichen Unternehmer und Vordenker. Sein Lebenswerk wird in seinem Sinne weitergeführt. Seit fast drei Jahrzehnten stand Dr. Josef Packowski der von ihm gegründeten CAMELOT Group vor. Am 16. Februar 2023 ist der Unternehmer unerwartet ...

