CAMELOT verstärkt digitale Lösungskompetenz im Bereich datengetriebenes Transformationsmanagement

Erfolgreiche Übernahme des Technologie-Start-ups PulseShift

Die CAMELOT Consulting Group, Beratungsspezialist für das integrierte Management von Wertschöpfungsketten, gab heute die Übernahme des Start-ups PulseShift bekannt. PulseShift bietet führende digitale Lösungen für die datengetriebene Steuerung von Veränderungs- und Transformationsprozessen in Unternehmen. Kunden der CAMELOT profitieren zukünftig von einer noch umfassenderen Lösungskompetenz und einem deutlich erhöhten Erfolg in komplexen Transformationsprojekten.

Ab sofort ergänzen die Produkte und Services von PulseShift das Beratungsangebot von CAMELOT im Bereich Business Transformation & Organization. "Mit den intelligenten Lösungen von PulseShift für die datengetriebene Steuerung von Unternehmenstransformationen haben wir unser Beratungsportfolio kundenorientiert erweitert. Unseren Kunden bieten wir von heute an einen einzigartigen, auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts zugeschnittenen Lösungsansatz, um Veränderungen in Unternehmen proaktiv und erfolgreich zu steuern", kommentiert Jorma Gall, Managing Partner bei CAMELOT, die strategische Entscheidung für die Übernahme.

Veränderungen in Unternehmen mit Data Analytics und KI steuern

Das Angebots-Portfolio von CAMELOT im Bereich Business Transformation und Organization folgt der Vision "Fokus auf den Menschen und Planbarkeit als Eckpfeiler jedes Transformationsprozesses entlang der unternehmerischen Wertschöpfungskette". Mit seiner datengetriebenen Methodik trägt PulseShift maßgeblich zur Umsetzung dieser Vision bei. Das Herzstück der speziell für komplexe Veränderungsprogramme entwickelten PulseShift-Lösung ist ein durch maschinelles Lernen unterstützter digitaler Feedback-Dialog mit allen an einem Transformationsprojekt Beteiligten. Die Feedbacks werden von der PulseShift KI-Engine automatisiert analysiert, um nicht nur eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen, sondern auch direkt und intelligent Kommunikationsmaßnahmen an die verschiedenen Zielgruppen innerhalb einer Organisation auszuspielen. Die cloudbasierte Lösung verbessert den Einbezug und die Erfahrungen der beteiligten Mitarbeiter und unterstützt Führungskräfte mit einer soliden Datenbasis bei der Planung und Gestaltung von Veränderungsmaßnahmen. "Zum ersten Mal sind die für eine Veränderungsinitiative verantwortlichen Führungskräfte in der Lage, die Kommunikation auf tatsächlich identifizierte Informationsbedarfe auszurichten und den Erfolg einzelner Maßnahmen datenbasiert nachzuverfolgen", fasst Martin Müller, Geschäftsführer von PulseShift, die Besonderheit der PulseShift-Lösung zusammen.

Die Produkte und Services von PulseShift werden in der CAMELOT Gruppe kundenorientiert weiterentwickelt. Bestehende Kunden und Partner von PulseShift profitieren von dem zusätzlichen Serviceangebot der CAMELOT Gruppe.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

