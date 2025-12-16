Enreach GmbH

Kommunikationstrends 2026: Wie Smart Contact KI, Kontrolle und Kundennähe verbindet

Bochum (ots)

Zum Jahreswechsel blickt Enreach, ein führender europäischer Anbieter von KI- und Kommunikationslösungen für Geschäftskunden, auf die Entwicklungen, die 2026 Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen prägen werden.

"2026 wird das Jahr der klaren Ausrichtung: Unternehmen wollen Technologien, die Effizienz, Erreichbarkeit und Kundenbindung direkt verbessern, ohne dabei die Kontrolle über Daten und Prozesse aus der Hand zu geben", sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von Enreach. "Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen bereitzustellen, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen genau diese Balance ermöglichen."

Hier die wichtigsten Trends im Überblick:

1. Smarte Automatisierung

Künstliche Intelligenz treibt 2026 zunehmend die Automatisierung von Routineabläufen in der Kommunikation voran. Mit KI-gestützten Sprach-Bots und automatisierten Dialogsystemen lassen sich wiederkehrende Kommunikationsprozesse wie Terminvereinbarungen, Anfragen oder Service-Dialoge einfach und effizient abwickeln. So können Unternehmen Routineaufgaben automatisieren und im persönlichen Kundenkontakt Freiraum für komplexere Anliegen und echten Mehrwert schaffen.

Mit dem Smart-Contact-Konzept setzt Enreach genau dort an: Smart Contact kombiniert Telefonie, Unified-Communications-Funktionen, Mobilität, KI und Integration in gängige Systeme zu ganzheitlichen Kommunikationslösungen - ideal für kleine und mittelständische Unternehmen. Auf Grundlage eigener KI-Technologie bietet Enreach Partnern flexible Möglichkeiten, um ihren Kunden bedarfsgerechte KI-Lösungen anzubieten. Das Angebot reicht von vorkonfigurierten Conversational-AI-Anwendungen bis hin zu Entwicklungsoptionen für individuelle Bots.

So können auch kleine und mittelständische Unternehmen ohne große Einstiegshürden von innovativen KI-Technologien profitieren. Ein weiteres Beispiel für Smart Contact in der Praxis ist Shomi, der persönliche KI-Assistent von Enreach: Direkt in Enreach Contact integriert, screent Shomi eingehende Anrufe, transkribiert Voicemails und fasst Gespräche zusammen.

"Unserem KI-Angebot liegt ein zentraler Ansatz zugrunde: Partner und Kunden erhalten Lösungen, die nicht nur intelligent und effizient sind, sondern auf reale Bedürfnisse zugeschnitten: mit smarter Automatisierung, ohne den Menschen aus der Kommunikation zu nehmen", so Ralf Ebbinghaus.

2. Europäische Lösungen für europäische Unternehmen

Die Diskussion rund um digitale Souveränität gewinnt 2026 weiter an Bedeutung. Mit zunehmenden Regulierungen, geopolitischen Unsicherheiten und wachsendem Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit setzen viele Unternehmen bewusst auf europäische Alternativen zu globalen Technologieanbietern.

Enreach ist in Europa verwurzelt und bietet Lösungen an, die in Europa entwickelt und betrieben werden: mit langjähriger Kenntnis der europäischen Märkte, EU-basierter Infrastruktur und lokalem Support. Für Reseller und Unternehmenskunden bedeutet das: maximale Transparenz, Datenhoheit und reduzierte Abhängigkeit von außereuropäischen Plattformen.

3. Best-of-Breed statt entweder-oder: Intelligente Integrationen im Fokus

2026 erwarten Unternehmen Kommunikationslösungen, die sich nahtlos in ihre bestehenden Systeme integrieren lassen. Ob Microsoft Teams, DATEV-Arbeitsplätze, CRM-Systeme oder branchenspezifische Anwendungen: Entscheidend ist, dass Kommunikation dort stattfindet, wo gearbeitet wird.

Enreach verfolgt daher einen klaren Best-of-Breed-Ansatz und setzt auf offene Schnittstellen und flexible Integrationsoptionen. Über standardisierte Konnektoren und APIs lassen sich Enreach Lösungen reibungslos in zentrale Geschäftsprozesse einbinden, für weniger Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen, mehr Produktivität und echte Benutzerfreundlichkeit.

"Unsere Lösungen sind geprägt von einem klaren Ziel: Unternehmen mit sinnvollen Technologien zu unterstützen, nah an den Menschen, nah an Geschäftsprozessen und nah an europäischen Werten", fasst Ebbinghaus zusammen.

Über Enreach

Enreach ist ein europaweit führender Anbieter intelligenter Kommunikationslösungen für Geschäftskunden. In Deutschland ist das Unternehmen mit einer starken lokalen Organisation am Standort Bochum vertreten und unterstützt Vertriebspartner dabei, die Kommunikation und Zusammenarbeit von mittelständischen Kunden zukunftsfähig zu gestalten. Das Angebot reicht von Unified-Communications- und Collaboration-Lösungen bis hin zu KI-basierten Chat- und Voicebots. Die internationale Enreach Gruppe mit rund 1.000 Mitarbeiter:innen an 20 Standorten in ganz Europa entwickelt länderübergreifend innovative Technologien mit dem Ziel, die Erreichbarkeit und Effizienz im Arbeitsalltag nachhaltig zu verbessern.

