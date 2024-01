junge Welt

PM junge Welt: Neuer Besucherrekord bei 29. Internationaler Rosa-Luxemburg-Konferenz

Berlin (ots)

Einen neuen Besucherrekord kann die 29. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am Samstag in Berlin verzeichnen. Bis zum frühen Nachmittag wurden rund 3.500 Besucherinnen und Besuchern im Tempodrom in Berlin gezählt. Dies ist nur ein Zwischenstand, denn weiterhin kommen neue Besucher zu der von der Tageszeitung junge Welt ausgerichteten ganztägigen Veranstaltung, die unter dem Motto "Wem gehört die Welt?" steht.

Die Konferenz findet erstmals in der renommierten Berliner Eventlokation Tempodrom statt, die wesentlich mehr Besucher fasst als frühere Veranstaltungsorte.

"Dieser Besuchererfolg ist eine Belohnung für alle Mutigen in der Redaktion der junge Welt, dem Verlag und der dahinter stehenden Genossenschaft, die trotz aller Risiken und Unwägbarkeiten dafür plädiert hatten, diesen Schritt ins Tempodrom zu gehen", freut sich Dietmar Koschmieder, der Geschäftsführer des Verlags 8. Mai GmbH. "Es ist allerdings auch eine politische Notwendigkeit, so viele Linke zusammenzubringen, um gemeinsam und kämpferisch in das Jahr zu starten."

Das Programm der Konferenz findet sich auf www.jungewelt.de/rkl

Karten für die ganztägige Konferenz sind noch an der Tageskasse im Tempodrom erhältlich. Zudem kann die in deutsch, englisch, spanisch und türkisch übertragene Konferenz im Livestream auf www.jungewelt.de/rlk gratis und ohne Voranmeldung mitverfolgt werden.

Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell