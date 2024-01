junge Welt

Tageszeitung junge Welt zeigt Bilderzyklus "Guernica - Gaza" in der Maigalerie

Berlin (ots)

Die Tageszeitung junge Welt zeigt ab Sonntag, 14. Januar, Teile des Bilderzyklus "Guernica - Gaza" des palästinensischen Künstlers Mohammed Al-Hawajri in ihrer Maigalerie in der Torstraße 6 in Berlin-Mitte.

Die Werke waren bereits auf der Documenta 15 (2022) in Kassel zu sehen und trafen dort auf reges Publikumsinteresse. Widerspruch äußerte seinerzeit unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die vergeblich ihre Entfernung aufgrund angeblichen Antisemitismus forderte. In den Anfang der 2010er Jahre unter dem Eindruck von Israels Gaza-Krieges 2008/9 entstandenen Werken verbindet Al-Hawajri Elemente weltberühmter Kunstwerke etwa von Delacroix, Van Gogh, Chagall und Picasso mit dem Alltag von Besatzung und Krieg in Palästina.

Die Vernissage in der Maigalerie findet am 14. Januar ab 12 Uhr statt, um 14 Uhr hält der Hamburger Völkerrechtler Prof. Norman Paech eine Rede zur Eröffnung der Ausstellung. Sie soll den Besuchern die Gelegenheit geben, sich ein eigenes Urteil bezüglich der Vorwürfe zu bilden. "Die Bilder sollen vor allem zum Nachdenken anregen über die eigene Position und die unserer Regierung in diesem jahrzehntelangen Konflikt mit seinen verheerenden Folgen nicht nur für die palästinensische, sondern auch für die israelische Bevölkerung", wünscht sich Paech, der die Werke nach der Documenta erworben und nun für die Ausstellung in der Maigalerie zur Verfügung gestellt hat.

Al-Hawajri musste mit seiner Familie vor israelischen Luftangriffen, bei denen sein Haus und Atelier zerstört wurden, nach Rafah im südlichen Gazastreifen fliehen.

Der Krieg Israels gegen Gaza wird auch ein Thema auf der 29. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am Samstag, dem 13. Januar, im Berliner Tempodrom. Auf einer Manifestation werden dort der Vorsitzende der britischen Labour Partei Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der Jüdischen Stimme Wieland Hoban und die deutsch-palästinensische Künstlerin Faten El-Dabbas ein Signal für einen gerechten Frieden in Nahost senden.

Das ganze Programm der von der Tageszeitung junge Welt veranstalteten 29. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz unter dem Motto "Wem gehört die Welt?" mit einer Vielzahl hochkarätiger internationaler Referentinnen und Referenten sowie Kulturbeiträgen findet sich unter https://www.jungewelt.de/rlk/

##Für die Vernissage am 14. Januar wird um Voranmeldung unter info@maigalerie.de oder telefonisch unter 030/53635537 gebeten ###

Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell