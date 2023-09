INVERTO GmbH

INVERTO baut Führungsteam in Köln weiter aus

Simone Hilbring verstärkt das Team als Managing Director

Köln (ots)

INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group, baut das Managing Board am Standort Köln weiter aus: Simone Hilbring wurde zur Managing Director ernannt und in das Team der Geschäftsführung berufen.

Die Handelsexpertin ist seit zehn Jahren bei INVERTO tätig. Hilbring studierte in den Niederlanden und Kanada und schloss ihr Studium an der Universität Maastricht mit einem Diplom in International Business ab. Sie berät europäische Kunden aus der Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie bei Transformationen sowie bei der Entwicklung von Organisationmodellen und Turnarounds. Sie verfügt über profunde internationale Erfahrung in der Sortimentsoptimierung, Warengruppenstrategie und Eigenmarkenbeschaffung im Handel.

Simone Hilbring leitet die Initiative Women@INVERTO, die sich für die Förderung von Frauen in der Unternehmensberatung einsetzt. Ziel ist es, den Anteil weiblicher Kolleginnen auf allen Karrierestufen zu erhöhen und Einkaufsexpertinnen eine Plattform zur Vernetzung zu bieten.

"Ich freue mich sehr, dass Simone jetzt als Geschäftsführerin unser Führungsteam verstärkt. Mit ihrer fundierten fachlichen Expertise und ihrem persönlichen Engagement hat sie nicht nur Projekte für unsere Kunden zum Erfolg geführt, sondern auch INVERTO insgesamt vorangebracht", sagt Jan-Christoph Kischkewitz, Managing Director am Standort Köln und People Chair von INVERTO.

Die gebürtige Kölnerin Hilbring geht ihre neue Aufgabe mit Engagement und Begeisterung an: "Das starke Wachstum von INVERTO zeigt, dass Einkauf und Supply Chain Management eine wichtige Rolle in der zentralen Strategie vieler Unternehmen spielen. Ich freue mich, als Managing Director Verantwortung zu übernehmen und diese Entwicklung gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten."

Über INVERTO

Als internationale Unternehmensberatung zählt INVERTO zu den führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa. Die Beratung unterstützt Unternehmen von der Strategieentwicklung bis zur Implementierung und begleitet sie bei der Digitalisierung des Einkaufs. Als Tochter der Boston Consulting Group identifiziert und realisiert INVERTO für die Kunden Potenziale zur Prozessoptimierung und Kostensenkung und unterstützt beim Aufbau resilienter Lieferketten, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bei umfassenden Transformationsprojekten ist INVERTO der richtige Partner zur Leistungssteigerung der Beschaffungsorganisation.

INVERTO hat über 400 Mitarbeiter an zwölf Standorten in neun Ländern. Die vielfältigen, internationalen Teams verfügen über tiefgreifende Expertise in unterschiedlichen Branchen und Funktionen. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne und Mittelständler über alle Industrien hinweg, sowie die weltweit führenden Private Equity Unternehmen.

Mehr Informationen unter www.inverto.com/de/.

