Besonders hohe Transparenz: Tierpatenschaften der Deutschen Umwelthilfe gehören zu Spitzenreitern bei Finanztest von Stiftung Warentest

Untersuchung von Tierpatenschaften von 15 Organisationen und Zoos

Drei Patenschaftsmodelle schneiden dabei am besten ab - darunter die Tierpatenschaften der DUH

In der Kategorie "Transparenz" erhält nur die DUH die beste Bewertung "hoch"

Weihnachtszeit ist Spendenzeit - passend dazu hat aktuell die Stiftung Warentest in ihrem Magazin Finanztest Tierpatenschaften von insgesamt 15 Organisationen und Zoos untersucht, unter anderem im Hinblick auf ihre Mittelverwendung und Transparenz. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schnitt mit zwei weiteren Organisationen im Test am besten ab. Sogar als einziger Organisation wurde der DUH eine "hohe Transparenz" bescheinigt.

DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner: "Seit fast 50 Jahren setzen wir uns für Natur- und Artenschutz ein. Möglich ist diese Arbeit nur dank der Menschen, die uns mit ihrer Spende oder Patenschaft unterstützen. Dieses Geld sicher, effektiv und transparent für die Naturschutzarbeit einzusetzen, ist eines unserer höchsten Güter. Und es freut uns sehr, dass Finanztest dies würdigt und bescheinigt."

Die DUH bietet als Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Tierpatenschaften an, mit denen Projekte und Aktivitäten zum Schutz des Lebensraums und der Population der jeweiligen Tiere finanziert werden. So können sich Spenderinnen und Spender für den Fischotter und seine Flusslandschaften in Deutschland einsetzen, für den Pinguin und den Schutz der Antarktis, für Kegelrobbe oder Schweinswal und die deutsche Meeresnatur, für die Biene und den Insektenschutz, für den Jaguar und den Erhalt der Regenwälder und Trockengebiete in Südamerika.

Zu den Patenschaftsangeboten der DUH: https://www.duh.de/spenden/patenschaften/alle-auf-einen-blick/

