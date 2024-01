29. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin mit Tausenden Besuchern eröffnet

Berlin (ots) - Die Tageszeitung junge Welt zeigt ab Sonntag, 14. Januar, Teile des Bilderzyklus "Guernica - Gaza" des palästinensischen Künstlers Mohammed Al-Hawajri in ihrer Maigalerie in der Torstraße 6 in Berlin-Mitte. Die Werke waren bereits auf der Documenta 15 (2022) in Kassel zu sehen und trafen dort auf reges Publikumsinteresse. Widerspruch äußerte ...

mehr