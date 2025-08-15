China Daily

Visionärer Weg: Lebendiges Grün

Vor zwei Jahrzehnten schlug Xi Jinping, damals Parteichef der Provinz Zhejiang, im Dorf Yucun im Kreis Anji erstmals das Konzept vor, dass klares Wasser und üppige Berge unschätzbare Vermögenswerte sind. Zwanzig Jahre später hat diese Vision die Region vollständig umgestaltet.

Anji ist vom Steinbruch zum Pionier für grünes Wachstum geworden, hier tragen Drohnen und Big Data zum Umweltschutz bei. Die saubere Luft und die üppigen Landschaften haben eine neue Wachstumswelle ausgelöst: Digitale Nomaden, globale Unternehmer und umweltbewusste Freiberufler lassen sich hier nieder und bringen frische Ideen und Geschäftsmodelle mit. In Anji wird die Natur nicht nur erhalten, sondern sie ist auch die Triebkraft für die Zukunft.

