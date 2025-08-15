PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von China Daily mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

China Daily

Visionärer Weg: Lebendiges Grün

Beijing (ots/PRNewswire)

Ein Bericht von China Daily:

Vor zwei Jahrzehnten schlug Xi Jinping, damals Parteichef der Provinz Zhejiang, im Dorf Yucun im Kreis Anji erstmals das Konzept vor, dass klares Wasser und üppige Berge unschätzbare Vermögenswerte sind. Zwanzig Jahre später hat diese Vision die Region vollständig umgestaltet.

Anji ist vom Steinbruch zum Pionier für grünes Wachstum geworden, hier tragen Drohnen und Big Data zum Umweltschutz bei. Die saubere Luft und die üppigen Landschaften haben eine neue Wachstumswelle ausgelöst: Digitale Nomaden, globale Unternehmer und umweltbewusste Freiberufler lassen sich hier nieder und bringen frische Ideen und Geschäftsmodelle mit. In Anji wird die Natur nicht nur erhalten, sondern sie ist auch die Triebkraft für die Zukunft.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=z17yIi0l_b4

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/visionarer-weg-lebendiges-grun-302531100.html

Pressekontakt:

Rong Guo 15210952249@139.com

Original-Content von: China Daily, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von China Daily mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: China Daily
Weitere Storys: China Daily
Alle Storys Alle
  • 13.07.2025 – 08:36

    12. Weltkongress über Hochgeschwindigkeitsbahnen fand in Peking statt

    Beijing (ots/PRNewswire) - MODERN RAILWAYS 2025 findet zeitgleich statt Ein Bericht von China Daily: Nach Angaben der China State Railway Group Co., Ltd. (CR) fand vom 8. bis 11. Juli 2025 in Peking der „12th World Congress on High-Speed Rail", der 12. Weltkongress über Hochgeschwindigkeitsbahnen, statt. Der Kongress wurde gemeinsam von CR und dem Internationalen ...

    mehr
  • 13.06.2025 – 22:49

    Chinas Kultur in Brüssel gefeiert

    Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily Die Eröffnungsfeier von „An Encounter with Chinese Culture: Jiangsu Week of the Grand Canal Culture" fand am Dienstag in Brüssel statt. Diese Veranstaltung der chinesischen Provinz Jiangsu wurde sowohl von den Einwohnern als auch von Kulturexperten sehr positiv aufgenommen. Im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der ...

    mehr
  • 15.04.2025 – 16:29

    Jilin glänzt in Ungarn und Spanien und trägt zum gegenseitigen Nutzen bei

    Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von China Daily: China hat sich verpflichtet, sich zu öffnen, die Zusammenarbeit mit globalen Partnern zu stärken, das Verständnis zu verbessern und das gegenseitige Lernen der Zivilisationen durch verschiedene kulturelle und touristische Austauschaktivitäten zu fördern. Dieses Jahr markiert den 20. Jahrestag einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren