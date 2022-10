The Consumer Goods Forum

Konsumgüterunternehmen veröffentlichen praktischen Leitfaden für die Rückzahlung der von Arbeitnehmern gezahlten Vermittlungsgebühren

Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour und AIM-Progress-Mitgliedsunternehmen veröffentlichen Schritt-für-Schritt-Leitfaden für die Rückzahlung der von Arbeitnehmern gezahlten Vermittlungsgebühren

Etwa ein Fünftel aller Menschen, die in der Privatwirtschaft als Zwangsarbeiter ausgebeutet werden, befinden sich in einer Situation der Schuldknechtschaft, die manchmal durch die Zahlung von Anwerbeentgelten verursacht wird.

Der neue Leitfaden soll von allen Arbeitgebern in der gesamten Wertschöpfungskette der Konsumgüterindustrie genutzt werden.

Das Consumer Goods Forum (CGF) Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour (HRC) hat heute in Zusammenarbeit mit AIM-Progress einen neuen „Leitfaden zur Rückzahlung von Anwerbeentgelten und damit verbundenen Kosten" veröffentlicht, um Unternehmen bei ihren Maßnahmen zum Thema Rückzahlung von Anwerbeentgelten für Arbeitnehmer zu unterstützen. Da Arbeitnehmer in globalen Lieferketten – insbesondere Gastarbeiter – gezwungen werden können, Entgelte an Vermittlungsagenturen zu zahlen, um sich einen Arbeitsplatz zu sichern, besteht die Gefahr, dass sie in Schuldknechtschaft geraten, was zu Fällen von Zwangsarbeit führen kann. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) befindet sich etwa ein Fünftel aller Menschen, die in der Privatwirtschaft als Zwangsarbeiter ausgebeutet werden, in Schuldknechtschaft.

Dieser Leitfaden ist als praktisches Hilfsmittel für alle Unternehmen gedacht, um sicherzustellen, dass ihre Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken die Priority Industry Principles (PIPs) des CGF einhalten. Diese wurden 2017 eingeführt und definieren die häufigsten, jedoch problematischen Beschäftigungspraktiken, die zu Fällen von Zwangsarbeit führen können. Die PIPs geben an:

Jeder Arbeitnehmer sollte Freizügigkeit genießen.

Kein Arbeitnehmer sollte für eine Arbeitsstelle bezahlen.

Kein Arbeitnehmer sollte zur Arbeit verschuldet oder gezwungen werden.

Der heutige Leitfaden ist ein wirksames Instrument, um Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Grundsätze, insbesondere den zweiten – kein Arbeitnehmer sollte für einen Job bezahlen – sowie den Grundsatz „Der Arbeitgeber zahlt", in ihren Beschäftigungspraktiken zu beachten. Der Leitfaden ist so konzipiert, dass er aktualisiert werden kann, wenn sich die globale Nachhaltigkeitslandschaft weiterentwickelt, Unternehmen ihre Systeme für die Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte verbessern und mehr Akteure den Sanierungsprozess durchlaufen. Der Menschenrechtsrat und AIM-Progress laden alle relevanten Akteure aus verschiedenen Sektoren ein, diesen Leitfaden als Instrument zur Stärkung ihres HRDD-Ansatzes zu nutzen, insbesondere in Bereichen, in denen Anwerbeentgelten eine gängige Praxis sind, um eine verantwortungsvolle Anwerbung von Arbeitnehmern weltweit zu gewährleisten.

Der Leitfaden wurde während einer Sitzung auf dem jährlichen Sustainable Retail Summit des CGF zum Thema „Industry Action on Responsible Recruitment to Fight Forced Labour" (Maßnahmen der Industrie zur verantwortungsvollen Anwerbung zur Bekämpfung von Zwangsarbeit) veröffentlicht, an der Didier Bergeret, The Consumer Goods Forum; Heidi Koester Oliveira, Mars, Inc.; Anbinh X. Phan, Walmart; Benjamin Gatland, The Heineken Company; und Rosey Hurst, Impactt teilnahmen. Der Leitfaden ist von den „Prinzipien und Leitlinien für die Rückzahlung der Anwerbeentgelten für Gastarbeiter und der damit verbundenen Kosten" von Impactt abgeleitet und an sie angepasst.

Als Initiative von 30 der weltweit größten Konsumgüterhersteller und Einzelhändler setzt sich der HRC dafür ein, faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit zu erreichen, indem er Zwangsarbeit in seinen Lieferketten ausrottet. Die Arbeit des HRC setzt das langjährige Engagement des CGF zum Thema Zwangsarbeit in den Lieferketten von Konsumgütern fort und baut auf der sozialen Resolution des CGF zu Zwangsarbeit auf, der ersten ihrer Art in der Branche, auf den Priority Industry Principles und auf den laufenden Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdern in der Branche.

AIM-PROGRESS ist eine globale Initiative von schnelllebigen Konsumgüterherstellern und ihren gemeinsamen Lieferanten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Menschen positiv zu beeinflussen und die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten, während sie gleichzeitig einen Mehrwert für ihre Mitglieder und deren Lieferketten schafft. Dies geschieht in den folgenden vier Bereichen: Menschenrechtsprioritäten und die entsprechenden Arbeitsgruppen, den regionalen Zentren, dem Arbeitsstrom „Gegenseitige Anerkennung" zur Schaffung von Synergien bei den Ansätzen und dem Arbeitsstrom „Aufbau von Fähigkeiten", um unsere Mitglieder mit dem Wissen und der Fähigkeit auszustatten, starke, verantwortungsvolle und nachhaltige Beschaffungsprogramme durchzuführen.

Didier Bergeret, CGF Director of Sustainability, sagte: „Mit der Veröffentlichung neuer Berechnungen der IAO zur modernen Sklaverei, die zeigen, dass im Vergleich zu 2016 weltweit mehr Menschen von Zwangsarbeit betroffen sind, haben alle Arbeitgeber die Verantwortung, ihre Maßnahmen zu verstärken, um sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer fair rekrutiert und beschäftigt werden. Dieser Leitfaden gibt Unternehmen Schritt für Schritt Ratschläge, wie sie das wichtige Thema der Anwerbeentgelten angehen können."

Louise Herring, Executive Director von AIM-Progress, sagte: „Verantwortungsvolle Personalbeschaffung ist ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit von AIM-Progress und seiner Mitglieder im Bereich der Menschenrechte. Wir sind uns bewusst, dass die Bereitstellung praktischer Leitlinien und praktischer Unterstützung für Lieferanten und Personalvermittler entscheidend für die Verbesserung der Praktiken in der Lieferkette ist. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden die weitere Zusammenarbeit zwischen den Partnern in der Lieferkette unterstützen wird, um die Ursachen der Anwerbeentgelten zu beseitigen und zu bekämpfen."

Heidi Koester Oliveira, Global Director, Social Impact, Mars, sagte: „Verantwortungsvolle Personalbeschaffung ist in bestimmten globalen Lieferketten nicht die Norm. Deshalb arbeitet Mars mit großen Marken und Einzelhändlern zusammen, um Systeme zu verändern, Lieferanten zu unterstützen und zu zeigen, dass Fortschritt möglich ist. Wir glauben, dass gefährdete Arbeitnehmer verantwortungsvoll angeworben werden können – ohne Gebühren und Kosten zu tragen – wenn die wahren Kosten der Anwerbung über die gesamte Wertschöpfungskette verteilt werden. Dieser Leitfaden kann Unternehmen dabei unterstützen, gegen Anwerbeentgelte vorzugehen, wenn sie identifiziert werden, so dass wir uns auf die Interessenvertretung der Regierung und neue Systeme, Kontrollen und kommerzielle Hebel konzentrieren können, um diese Praxis zu unterbinden."

Rachel Cowburn-Walden, Global Head of Sustainability, Human Rights, Unilever, sagte: „Unilever unterstützt die Einführung dieses Leitfadens, der praktische Schritte enthält, die, wenn sie umgesetzt werden, den Arbeitnehmern helfen, die Unternehmensrisiken verringern und eine verantwortungsvollere Personalbeschaffungsbranche schaffen werden."

Rosey Hurst, Gründer von Impactt, sagte: „Wir begrüßen die Einführung dieses Leitfadens, der das Potenzial hat, in großem Umfang Abhilfe in den globalen Lieferketten zu schaffen und einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Schuldknechtschaft und zur Rückzahlung von Hunderten von Millionen Dollar an Arbeitnehmer, die Gebühren gezahlt haben, zu leisten."

Die vollständige Anleitung finden Sie hier. Um mehr über die Arbeit des HRC zu erfahren, besuchen Sie www.tcgfsocial.com.

Informationen zu der Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour

Die CGF Human Rights Coalition – Working to End Forced Labour (HRC) ist eine vom CEO geführte Aktionskoalition des Consumer Goods Forum. Als Initiative von 30 der weltweit größten Konsumgüterunternehmen setzt sich der HRC dafür ein, faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen weltweit zu erreichen, indem er Zwangsarbeit in seinen Lieferketten ausrottet. Die Arbeit des HRC setzt das langjährige Engagement des CGF zum Thema Zwangsarbeit in den Lieferketten von Konsumgütern fort und baut auf der sozialen Resolution des CGF zu Zwangsarbeit auf, der ersten ihrer Art in der Branche, auf den Priority Industry Principles und auf den laufenden Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdern in der Branche. Weitere Informationen über die HRC finden Sie auf www.tcgfsocial.com.

Informationen zu dem Consumer Goods Forum

Das Consumer Goods Forum („CGF") ist ein globales, paritätisch besetztes Branchennetzwerk, das von seinen Mitgliedern geführt wird und sich damit beschäftigt die globale Übernahme von Praktiken und Standards zu fördern, die weltweit der Konsumgüterindustrie dienen. Es bringt die CEOs und Führungskräfte von rund 400 Einzelhändlern, Herstellern, Dienstleistern und anderen Akteuren aus 70 Ländern zusammen und spiegelt die Vielfalt der Branche in Bezug auf Geografie, Größe, Produktkategorie und Format wider. Die Mitgliedsunternehmen erwirtschaften zusammen einen Umsatz von 3,5 Billionen Euro und beschäftigen fast 10 Millionen Menschen direkt und schätzungsweise weitere 90 Millionen Arbeitsplätze in der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen wird von seinem Vorstand geleitet, der sich aus mehr als 55 CEOs von Herstellern und Einzelhändlern zusammensetzt. Weitere Informationen finden Sie auf: www.theconsumergoodsforum.com.

