Marine Biodiversität - das vitale Fundament unserer Meere

Die 9. WOR-Ausgabe fasst das aktuelle Wissen zur Artenvielfalt des Ozeans zusammen. Sie ist kostenlos erhältlich und der ideale Einstieg für alle, die das Leben im Meer verstehen wollen.

Das Leben auf der Erde ist untrennbar mit dem Ozean verbunden. Er bedeckt rund 71 Prozent der Erdoberfläche und stellt den größten Lebensraum unseres Planeten dar. Dessen Artenvielfalt kennen wir bislang nur in Ausschnitten. Sie ist jedoch unverzichtbar für das Wohlergehen der Menschheit. Je gesünder und bunter das Leben im Meer, desto besser für Mensch und Natur. Welche Arten aber leben im Meer und welche Umweltfaktoren bestimmen ihre Verteilung oder die Größe ihres Lebensraumes? Aus welchen Gründen nimmt der Artenreichtum des Ozeans ab und wie ließe er sich erfolgreich schützen? Antworten auf diese und viele andere Fragen zum Leben im Meer liefert die neue Ausgabe des World Ocean Review. Sie erscheint heute und kann unter worldoceanreview.com kostenlos als Broschüre bestellt oder als PDF-Version heruntergeladen werden.

Die Veröffentlichung könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Wenige Wochen bevor das UN-Hochseeschutzabkommen im Januar 2026 offiziell in Kraft tritt, erscheint in Deutschland die neue Ausgabe der kostenlos erhältlichen Meereswissen-Reihe "World Ocean Review" (WOR). Sie trägt den Titel "Marine Biodiversität - das vitale Fundament unserer Meere" und liefert in acht Kapiteln zentrale Fakten, Geschichten und Hintergrundinformationen zum Artenreichtum der Meere - angefangen bei den genetischen Unterschieden einzelner Arten über die Fragen, wie sich das Leben im Meer verteilt und uns Menschen dient, bis hin zur Wirksamkeit von Meeresschutzpolitik und den unterschiedlichen Werten, die Menschen mit dem Ozean und seinen Lebensgemeinschaften verbinden.

"Die neunte Ausgabe des WOR hebt hervor, dass die Bewahrung der marinen Biodiversität nicht nur naturwissenschaftliche Präzision, sondern auch gesellschaftliche Weitsicht und politische Entschlossenheit braucht. Die kommenden Jahrzehnte entscheiden, ob wir eine neue Balance zwischen Nutzung und Schutz etablieren - und damit den Ozean als Quelle unserer Lebensgrundlagen erhalten können", sagt WOR-Initiator und maribus-Geschäftsführer Nikolaus Gelpke. Die maribus gGmbH gibt den "World Ocean Review" in Zusammenarbeit mit dem Konsortium Deutsche Meeresforschung, dem International Ocean Institute sowie mare - die Zeitschrift der Meere heraus.

Biodiversität ist komplex, der WOR macht sie begreifbar

"Biodiversität ist komplex. Doch Verantwortliche in Politik und Wirtschaft berücksichtigen oft nur wenige, größtenteils marktbasierte Werte der Natur. Entsprechend gehen ihre Entscheidungen, die unter anderem zu Überfischung, Verschmutzung, Erwärmung der Meere führen, auf Kosten zukünftiger Generationen. Unser Wissen, zusammengefasst im neuen 'World Ocean Review', soll helfen, mehr Ehrfurcht vor dem größten Lebensraum der Erde zu entwickeln", sagt Prof. Dr. Ulrich Bathmann, Meeresbiologe und Vorsitzender des Konsortiums Deutsche Meeresforschung (KDM).

Die neue WOR-Ausgabe führt ihre Leser behutsam in das abstrakte Themenfeld der marinen Biodiversität ein und präsentiert Beispiele, Zahlen, wichtige Definitionen und viele aktuelle Forschungsergebnissen zu den Mustern und Mechanismen des Lebens im Meer. Die Rolle neuer wissenschaftlicher Instrumente wie Metabarcoding und künstliche Intelligenz erläutert der neue WOR dabei ebenso kompakt und verständlich wie die sich gegenseitig verstärkenden Auswirkungen der vielen Treiber des Artenrückganges.

Gleichzeitig vermittelt der WOR 9 Hoffnung. Als Gesellschaft wissen wir nämlich längst, wie sich das Leben im Meer und seine vielen Funktionen wirksam erhalten und nachhaltig nutzen ließen. Wir haben es sogar noch in der Hand, dass sich geschädigte Meereslebensräume im großen Stil erholen, und das innerhalb der nächsten 25 Jahre. Wie uns diese überlebenswichtige Kehrtwende im Umgang mit dem Ozean gelingen kann, beschreibt der neue WOR in mehreren Kapiteln.

Als gesund und widerstandsfähig gilt der Ozean, wenn seine Lebensgemeinschaften eine große Vielzahl von Arten beherbergen, die sich in ihren Erbanlagen, in ihrem Aussehen und in ihren Eigenschaften und Funktionen unterscheiden. Die Bedeutung dieser Vielfalt für uns Menschen zu verstehen, ist der erste Schritt, um sie zu erhalten. Der neue "World Ocean Review" ebnet hierfür den Weg.

Der "World Ocean Review" erscheint alle zwei Jahre in deutscher und englischer Sprache und wird weltweit von Interessierten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gelesen. Er liefert aktuelles Hintergrundwissen zu relevanten Meeresthemen und richtet sich an alle, die in Sachen Meeresschutz und -nutzung mitreden wollen.

Die deutsche Ausgabe des neunten WOR mit dem Titel: "Marine Biodiversität - das vitale Fundament unserer Meere" erscheint am 13. November 2025 und kann über die Webseite worldoceanreview.com kostenlos als Druckexemplar bestellt oder als PDF-Version heruntergeladen werden.

